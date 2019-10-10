Глава держави пообіцяв "вичистити" помилки з нового Трудового кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Зміни до нового Трудового кодексу мають багато дрібних помилок, їх буде виправлено. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.
"Зараз працюють над сучасним трудовим законодавством і трудовим кодексом. Тобто там є багато пропозицій. Впевнений, там є багато дрібних помилок, які є всі будуть вичищені. Впевнений, ми все зробимо, почуємо людей. Зараз не ідеальна система, але вона краща", - сказав президент.
Він заявив, що очікує, що в Україні не буде радянського Трудового кодексу, а буде кодекс незалежної сучасної країни.
"Трудовий кодекс має захищати людей, захищати їх права, але й дати можливість, щоб кампанія, бізнес, завод, фабрика, село, щоб вони могли брати і звільняти фахівців. Питання про жінок в декреті (які можуть бути звільненні – ред.) ми знімемо", - додав він, відповідаючи на запитання журналіста про те, що у змінах до трудового кодексу передбачається, що жінку в декреті можуть звільнити.
Нагадаємо, новий Трудовий кодекс нардепи мають ухвалити до кінця поточного року.