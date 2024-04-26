Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА

Глава Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен. Об этом заявил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, реагируя на информацию о ДТП, которое устроил Майбоженко, передает УНН.

Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, который произошел в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В частности 3 взрослых и один ребенок - сообщил Кравченко.

По словам главы ОВА, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего медицинская.

"Подобное поведение чиновника недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям - в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле", - резюмировал Кравченко.

Контекст

Под Киевом глава райгосадминистрации Броваров Майбоженко Владимир устроил ДТП на пешеходном переходе. По словам очевидцев, пострадали четыре человека.