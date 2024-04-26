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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА

Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 17:26  •  799 просмотра

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Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен после того, как спровоцировал ДТП, в котором пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

Глава Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен. Об этом заявил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, реагируя на информацию о ДТП, которое устроил Майбоженко, передает УНН.

Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, который произошел в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В частности 3 взрослых и один ребенок 

- сообщил Кравченко.

По словам главы ОВА, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего медицинская.

"Подобное поведение чиновника недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям - в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле", - резюмировал Кравченко.

Контекст

Под Киевом глава райгосадминистрации Броваров Майбоженко Владимир устроил ДТП на пешеходном переходе. По словам очевидцев, пострадали четыре человека.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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