Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Несмотря на заявления главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы о малом штате в агентстве, регулярные скандалы свидетельствуют, что она не может эффективно управлять даже имеющимися кадрами. Ее стиль управления и кадровая политика вызывают серьезные вопросы и критику, пишет УНН.

Детали

В своих выступлениях Елена Дума неоднократно отмечала то, что в АРМА не хватает специалистов для эффективной работы и указывала на необходимость расширения штата.

"Кадровый потенциал для нас является чрезвычайно важным. АРМА ценит работников, которые преданы делу и жертвуют личным временем ради работы. Мы поощряем тех, кто посвящает свои усилия усилению статуса, восстановлению доверия и институциональной способности агентства. Я горжусь тем, что за год мы смогли собрать мощную и профессиональную команду специалистов, которые ежедневно доказывают - АРМА является неотъемлемой составляющей антикоррупционной инфраструктуры Украины. Однако мы продолжаем пополнять наш штат новыми, мотивированными профессионалами", - отмечала Дума.

Однако, параллельно с этими заявлениями, действующие сотрудники АРМА жалуются на высокую текучесть кадров. Например, только за один год в отделе управления активами сменилось четверо руководителей. Это влияет на институциональную память и последовательность работы. Новые работники часто не успевают адаптироваться к сложным процессам агентства, прежде чем покидают свои должности. Кроме того, по словам сотрудников, атмосфера в агентстве далека от командной.

"АРМА превратилось в место, где все работают против всех", - указывали собеседники УНН.

Недавно разгорелся еще один скандал, связанный с сотрудниками агентства. Национальная полиция начала проверку отдельных работников АРМА из-за получения вероятно поддельных документов о наличии инвалидности, что позволяет им получить отсрочку от прохождения службы в ВСУ и пенсионные выплаты. Сейчас полиция проверяет пятерых должностных лиц агентства. Как стало известно УНН из собственных источников, среди них советник председателя АРМА Александр Данилкович.

Эксперты в комментариях УНН отметили, что получить фиктивные справки сотрудники АРМА не могли без ведома, а то и участия Елены Думы. Они также отмечали, что глава агентства должна взять на себя моральную ответственность и подать в отставку в случае подтверждения информации о том, что ее подчиненные получили фиктивные справки об инвалидности.

Общее положение дел в АРМА демонстрирует отсутствие единой стратегии управления. Например, глава АРМА считает правильным шагом отправлять своего заместителя по вопросам евроинтеграции осматривать объекты в регионах. Это ставит под сомнение стратегию расстановки приоритетов в руководстве агентства.

Несмотря на это, Дума продолжает настаивать на увеличении штата, вместо того, чтобы обеспечить эффективную работу с имеющимися работниками.

Добавим

Общественность бурно отреагировала на информацию о вероятно поддельных справках об инвалидности и убеждена, что этот случай является еще одним примером коррупции и неэффективности государственных органов. Украинцы требуют не только провести расследование, но и конкретных шагов по очистке агентства.