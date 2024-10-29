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"Мамкина євроінтеграція": заступник голови АРМА їздить в регіони замість зміцнення міжнародної співпраці

Київ • УНН

 • 138436 перегляди

Грігол Катамадзе, призначений на посаду заступника голови АРМА з євроінтеграції, замість міжнародної співпраці інспектує активи в регіонах. Експерти ставлять під сумнів ефективність такого використання управлінського ресурсу.

"Мамкина євроінтеграція": заступник голови АРМА їздить в регіони замість зміцнення міжнародної співпраці

Призначення Грігола Катамадзе в Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) на посаду заступника голови з питань євроінтеграції мало б стати важливим кроком для посилення міжнародної співпраці України у сфері управління арештованими активами. Проте замість виконання своїх першочергових завдань, він займається оглядом об'єктів у регіонах. Така розстановка пріоритетів ставить під сумнів управлінську стратегію Олени Думи, пише УНН.

Деталі

Коли Грігол Катамадзе отримав посаду заступника голови АРМА з питань євроінтеграції, Олена Дума підкреслила його дипломатичний досвід і амбіції щодо посилення міжнародної взаємодії агентства. 

"Грігол Катамадзе має міжнародний досвід та високий дипломатичний рівень, а також громадський, фінансовий та підприємницький досвід. Тому я переконана, що Грігол Шалвович, який є громадянином України та справжнім патріотом, своїм чітким баченням достойно представить Україну на міжнародній арені та підсилить взаємодію АРМА з більш ніж 100 країнами світу", - зазначила тоді голова АРМА в своєму тг-каналі.

Однак фактично замість виконання своєї ключової функції — посилення міжнародної співпраці та залучення досвіду європейських країн в управління активами, Катамадзе виконує функції, які можуть бути доручені місцевим співробітникам. 

Наприклад, на минулому тижні Олена Дума повідомила, що її заступник з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе особисто здійснює огляд активів екснардепа-зрадника віктора медведчука у Львові. Хоча, за логікою посади, він має займатися міжнародною співпрацею, а не їздити по регіонах і виконувати роботу, яка, зазвичай, належить до компетенції місцевих представників або профільних спеціалістів. АРМА налічує понад 200 співробітників та має регіональні офіси, зокрема Західне міжрегіональне управління, яке також брало участь у огляді. Проте для виконання цієї задачі агентство відправило одного з керівників.

Трохи раніше, у липні, Грігол Катамадзе їздив у Дніпропетровську область оглядати завод ТМ "Єрмоліно". Також у липні він оглянув у Запоріжжі ТРК "City Mall".

Тож складається враження, що у очільниці АРМА Олени Думи не має чіткого плану, як ефективно використати наявні ресурси та управлінський склад. Якщо ж завдання євроінтеграції виявляються другорядними, то можливо варто поставити питання, чи потрібна така позиція взагалі, або ж перевести Катамадзе на посаду, яка відповідала б його реальним функціям.

Зважаючи на це, стає очевидним, що АРМА потребує перегляду своїх пріоритетів та кадрової політики. Якщо Грігол Катамадзе залишиться на посаді, тож певно необхідно, щоб його діяльність була спрямована на досягнення заявлених цілей, а не на виконання локальних задач, які можуть бути делеговані іншим. Олена Дума повинна взяти на себе відповідальність за ефективне використання ресурсів, аби уникнути марнування потенціалу своїх підлеглих.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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