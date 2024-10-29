"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

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Григол Катамадзе, назначенный на должность заместителя главы АРМА по евроинтеграции, вместо международного сотрудничества инспектирует активы в регионах. Эксперты ставят под сомнение эффективность такого использования управленческого ресурса.

Назначение Григола Катамадзе в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на должность заместителя председателя по вопросам евроинтеграции должно было бы стать важным шагом для усиления международного сотрудничества Украины в сфере управления арестованными активами. Однако вместо выполнения своих первоочередных задач, он занимается осмотром объектов в регионах. Такая расстановка приоритетов ставит под сомнение управленческую стратегию Елены Думы, пишет УНН.

Детали

Когда Григол Катамадзе получил должность заместителя главы АРМА по вопросам евроинтеграции, Елена Дума подчеркнула его дипломатический опыт и амбиции по усилению международного взаимодействия агентства. 

"Григол Катамадзе имеет международный опыт и высокий дипломатический уровень, а также общественный, финансовый и предпринимательский опыт. Поэтому я убеждена, что Григол Шалвович, который является гражданином Украины и настоящим патриотом, своим четким видением достойно представит Украину на международной арене и усилит взаимодействие АРМА с более чем 100 странами мира", - отметила тогда глава АРМА в своем тг-канале.

Однако фактически вместо выполнения своей ключевой функции - усиления международного сотрудничества и привлечения опыта европейских стран в управление активами, Катамадзе выполняет функции, которые могут быть поручены местным сотрудникам. 

Например, на минувшей неделе Елена Дума сообщила, что ее заместитель по вопросам евроинтеграции Григол Катамадзе лично осуществляет осмотр активов экс-нардепа-предателя виктора медведчука во Львове. Хотя, по логике должности, он должен заниматься международным сотрудничеством, а не ездить по регионам и выполнять работу, которая, как правило, относится к компетенции местных представителей или профильных специалистов. АРМА насчитывает более 200 сотрудников и имеет региональные офисы, в частности Западное межрегиональное управление, которое также участвовало в обзоре. Однако для выполнения этой задачи агентство отправило одного из руководителей.

Чуть ранее, в июле, Григол Катамадзе ездил в Днепропетровскую область осматривать завод ТМ "Ермолино". Также в июле он осмотрел в Запорожье ТРК "City Mall".

Поэтому складывается впечатление, что у руководительницы АРМА Елены Думы нет четкого плана, как эффективно использовать имеющиеся ресурсы и управленческий состав. Если же задачи евроинтеграции оказываются второстепенными, то возможно стоит поставить вопрос, нужна ли такая позиция вообще, или же перевести Катамадзе на должность, которая отвечала бы его реальным функциям.

Учитывая это, становится очевидным, что АРМА требует пересмотра своих приоритетов и кадровой политики. Если Григол Катамадзе останется в должности, то, вероятно, необходимо, чтобы его деятельность была направлена на достижение заявленных целей, а не на выполнение локальных задач, которые могут быть делегированы другим. Елена Дума должна взять на себя ответственность за эффективное использование ресурсов, чтобы избежать расточительства потенциала своих подчиненных.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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