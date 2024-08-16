Глава АРМА Дума, не краснея, продолжает утверждать, что делает "все должное" для продажи яхты медведчука

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума продолжает уверять, что делает все необходимое для реализации яхты экс-нардепа-предателя виктора медведчука. Однако, не указывает, что за два года АРМА так и не продала этот актив, а сейчас даже не имеет на это права, пишет УНН.

Хорватский суд арестовал яхту медведчука для Украины на максимальный срок - 2 года. За это время, в том числе благодаря действиям Елены Думы, яхту так и не удалось продать. Теперь руководительница АРМА спокойно заявляет о том, что суд в Хорватии должен дать ей еще несколько лет для продажи в конце концов указанного актива. А ответственность за нереализацию люксового актива медведчука пытается переложить на Офис генпрокурора.

"И АРМА, и правоохранительные ограни делают все необходимое для того, чтобы от Украины и на международном уровне были такие решения судов, которые в будущем будет невозможно обжаловать и мы знаем, что адвокаты медведчука к этому готовятся. Поэтому мы сделаем все необходимое для того, чтобы Украина получила средства от дорогостоящей яхты, в том числе в полном размере", - заявила Елена Дума в эфире Суспільного.

К тому же, она гордо заявила, что АРМА находится на постоянной связи с аукционными домами, которые подтверждают готовность к реализации яхты медведчука.

Возникает только один вопрос - что они ежедневно обсуждают, если сейчас АРМА не может продать этот актив. А учитывая то, что хорватские партнеры дали Агентству по розыску и менеджменту активов максимальный срок для продажи яхты и за это время не получили результат, шансы на то, что они дадут Елене Думе еще несколько лет очень низкие. Особенно, если принять во внимание то, что эксперты предполагают, что Дума могла действовать в пользу медведчука в ситуации с затягиванием продажи яхты.

Контекст

АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время, по состоянию на момент ее назначения в АРМА, Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением.