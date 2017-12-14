ГК "Галичанка" закончил сезон единоличным лидером чемпионата Украины

Львовянки без проблем преодолели аутсайдерок Супериглы со счетами 31:15 и 31:14. По итогам двух матчей самыми результативными игроками в составе “Галичанки” стали Наталья Стрюкова (12 голов), капитан Наталья Савчин (10 голов) и Илона Гайкова (9 голов).

Таким образом, подопечные Татьяны Штефан и Анжелы Савченко стали единственной командой Суперлиги, которая победила во всех своих играх. Львовянки завершили нынешнюю часть чемпионата Украины сезона 2017/2018 с абсолютным показателем — четырнадцать побед в четырнадцати матчах. “Економуниверситет” не набрал ни одного зачетного балла в турнирной таблице.

В других противостояниях седьмого тура в Ужгороде местные “Карпаты” соперничали с херсонской “Днепрянкой”. В этих матчах победили хозяйки “Карпат” — 29:27 и 25:19.

Добавим, что чемпионат Украины продолжится в феврале 2018 года: 9-10 и 23-24 февраля состоятся восьмой и девятый туры.