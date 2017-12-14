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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 96584 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101554 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101922 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115767 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103115 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105688 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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ГК "Галичанка" закончил сезон единоличным лидером чемпионата Украины

ГК "Галичанка" закончил сезон единоличным лидером чемпионата Украины

Киев  •  УНН

 • 12261 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Львовская “Галичанка” на домашней площадке в двух встречах принимала тернопольской “Економуниверситет” в пределах седьмого тура чемпионата Украины женской гандбольной Суперлиги, информирует УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.

Львовянки без проблем преодолели аутсайдерок Супериглы со счетами 31:15 и 31:14. По итогам двух матчей самыми результативными игроками в составе “Галичанки” стали Наталья Стрюкова (12 голов), капитан Наталья Савчин (10 голов) и Илона Гайкова (9 голов).

Таким образом, подопечные Татьяны Штефан и Анжелы Савченко стали единственной командой Суперлиги, которая победила во всех своих играх. Львовянки завершили нынешнюю часть чемпионата Украины сезона 2017/2018 с абсолютным показателем — четырнадцать побед в четырнадцати матчах. “Економуниверситет” не набрал ни одного зачетного балла в турнирной таблице.

В других противостояниях седьмого тура в Ужгороде местные “Карпаты” соперничали с херсонской “Днепрянкой”. В этих матчах победили хозяйки “Карпат” — 29:27 и 25:19.

Добавим, что чемпионат Украины продолжится в феврале 2018 года: 9-10 и 23-24 февраля состоятся восьмой и девятый туры.

Украинские Национальные Новости

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