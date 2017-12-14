ГК "Галичанка" закінчив сезон одноосібним лідером чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Львівська "Галичанка" на домашньому майданчику в двох зустрічах приймала тернопільський "Економуніверситет" в межах сьомого туру чемпіонату України жіночої гандбольної Суперліги, інформує УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
Львів’янки без проблем здолали аутсайдерок Суперігли з рахунками 31:15 та 31:14. За підсумками двох матчів найрезультативнішими гравцями у складі “Галичанки” стали Наталія Стрюкова (12 голів ), капітан Наталія Савчин (10 голів) та Ілона Гайкова (9 голів).
Таким чином, підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко стали єдиною командою Суперліги, яка перемогла в усіх своїх іграх. Львів’янки завершили цьогорічну частину чемпіонату України сезону 2017/2018 з абсолютним показником — чотирнадцять перемог у чотирнадцяти матчах. “Економуніверситет” не набрав жодного залікового балу в турнірній таблиці.
В інших протистояннях сьомого туру в Ужгороді місцеві “Карпати” суперничали з херсонською “Дніпрянкою”. В цих матчах перемогли господарки “Карпати” — 29:27 та 25:19.
Додамо, що чемпіонат України продовжиться у лютому 2018 року: 9-10 та 23-24 лютого відбудуться восьмий та дев’ятий тури.