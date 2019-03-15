Горным пехотинцам в Украине планируют платить на четверть больше
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Зарплаты бойцов горно-штурмовых воинских подразделений вырастут на 23%, их приравняют к бойцам подразделений десантно-штурмовых войск. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время визита в Закарпатскую область, передает корреспондент УНН.
"Поручаю министру обороны Полтораку поднять денежное обеспечение для горно-штурмовых бойцов на 23% и приравнять их к бойцам подразделения десантно-штурмовых войск", - отметил Глава государства.
Напомним, увеличение фонда денежного обеспечения военнослужащих на 41% позволит увеличить зарплаты военным не менее чем на 30% по сравнению с 2018 годом.
На оборону и безопасность в Государственном бюджете Украины на 2019 год заложено почти 212 млрд гривен.