Горным пехотинцам в Украине планируют платить на четверть больше

"Поручаю министру обороны Полтораку поднять денежное обеспечение для горно-штурмовых бойцов на 23% и приравнять их к бойцам подразделения десантно-штурмовых войск", - отметил Глава государства.

Напомним, увеличение фонда денежного обеспечения военнослужащих на 41% позволит увеличить зарплаты военным не менее чем на 30% по сравнению с 2018 годом.

На оборону и безопасность в Государственном бюджете Украины на 2019 год заложено почти 212 млрд гривен.