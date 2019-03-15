Гірським піхотинцям в Україні планують платити на чверть більше
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Зарплати бійців гірсько-штурмових військових підрозділів зростуть на 23%, їх прирівняють до бійців підрозділів десантно-штурмових військ. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час візиту у Закарпатську область, передає кореспондент УНН.
"Доручаю міністру оборони Полтораку підняти грошове забезпечення для гірсько-штурмових бійців на 23% і прирівняти їх до бійців підрозділу десантно-штурмових військ", - зазначив Глава держави.
Нагадаємо, збільшення фонду грошового забезпечення військовослужбовців на 41% дозволить збільшити зарплати військовим не менш ніж на 30% у порівнянні із 2018 роком.
На оборону та безпеку в Державному бюджеті України на 2019 рік закладено майже 212 млрд гривень.