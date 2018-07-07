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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51908 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105874 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127366 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134717 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170521 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153881 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141532 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

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Гиревики принесли Украине 16 медалей с юношеского ЧЕ

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Литовский город Гарлиава приняло чемпионат Европы среди юношей и девушек (U-16, U-18) и IV этап Кубка мира по гиревому спорту, передает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта Украины.

В соревнованиях приняли участие 13 украинских спортсменов (четыре девушки, шесть юношей и трое взрослых). Юношеская сборная на ЧЕ получила 16 наград, из них: 6 “серебряных” и 10 “бронзовых”. Спортсмены соревновались в упражнениях: двоеборье, длинный цикл, рывок и эстафета.

Серебряными призерами стали: Стригунова Антон (двоеборье), Свириденко Александр (двоеборье), Юрик Александр (двоеборье, длинный цикл), Катюха Денис (длинный цикл) и Жужомы Анжелика (рывок).

Бронзовые награды имеют в своем арсенале: Стригунова Антон (эстафета), Юрик Александр (эстафета), Катюха Денис (эстафета), Малыш Михаил (длинный цикл, эстафета), Дуленко Артем (длинный цикл, эстафета), Нескреба Татьяна (рывок), Килипко Алена (рывок) и Масловская Валерия (рывок).

Заметим, в рамках IV этапа Кубка мира по гиревому спорту. Представители национальной сборной Украины (Коломиец Олег, Ткаченко Николай, Бербеничук Валентин) завоевали “золото” в командной эстафете, кроме того, Валентин Бербеничук в индивидуальном виде программы — двоеборье, получил “серебро”.

Украинские Национальные Новости

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