Гиревики принесли Украине 16 медалей с юношеского ЧЕ

В соревнованиях приняли участие 13 украинских спортсменов (четыре девушки, шесть юношей и трое взрослых). Юношеская сборная на ЧЕ получила 16 наград, из них: 6 “серебряных” и 10 “бронзовых”. Спортсмены соревновались в упражнениях: двоеборье, длинный цикл, рывок и эстафета.

Серебряными призерами стали: Стригунова Антон (двоеборье), Свириденко Александр (двоеборье), Юрик Александр (двоеборье, длинный цикл), Катюха Денис (длинный цикл) и Жужомы Анжелика (рывок).

Бронзовые награды имеют в своем арсенале: Стригунова Антон (эстафета), Юрик Александр (эстафета), Катюха Денис (эстафета), Малыш Михаил (длинный цикл, эстафета), Дуленко Артем (длинный цикл, эстафета), Нескреба Татьяна (рывок), Килипко Алена (рывок) и Масловская Валерия (рывок).

Заметим, в рамках IV этапа Кубка мира по гиревому спорту. Представители национальной сборной Украины (Коломиец Олег, Ткаченко Николай, Бербеничук Валентин) завоевали “золото” в командной эстафете, кроме того, Валентин Бербеничук в индивидуальном виде программы — двоеборье, получил “серебро”.