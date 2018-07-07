Гирьовики принесли Україні 16 медалей з юнацького ЧЄ

У змаганнях взяли участь 13 українських спортсменів (чотири дівчини, шість юнаків та троє дорослих). Юнацька збірна на ЧЄ здобула 16 нагород, з них: 6 “срібних” та 10 “бронзових”. Спортсмени змагались у вправах: двоборство, довгий цикл, ривок та естафета.

Срібними призерами стали: Стригунов Антон (двоборство), Свириденко Олександр (двоборство), Юрик Олександр (двоборство, довгий цикл), Катюха Денис (довгий цикл) та Жужома Анжеліка (ривок).

Бронзові нагороди мають у своєму арсеналі: Стригунов Антон (естафета), Юрик Олександр (естафета), Катюха Денис (естафета), Малиш Михайло (довгий цикл, естафета), Дуленко Артем (довгий цикл, естафета), Нескреба Тетяна (ривок), Килипко Альона (ривок) та Масловська Валерія (ривок).

Зауважимо, в рамках IV етапу Кубку світу з гирьового спорту. Представники національної збірної України (Коломієць Олег, Ткаченко Микола, Бербеничук Валентин) вибороли “золото” в командній естафеті, крім того, Валентин Бербеничук в індивідуальному виді програми — двоборство, здобув “срібло”.