Горняки из "ОГХК" отказались покупать российские автобусы "ПАЗ"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. После огласки информации о том, что бюджетные учреждения покупают российские автобусы "ПАЗ", "Объединенная горно-химическая компания" добровольно отказалась от них, сообщает УНН.
В дальнейшем в компании планируют закупать автобусы исключительно украинского производства.
"Учитывая то, что данное обстоятельство имеет общественный интерес, мы, при осуществлении следующих закупок - еще двух пассажирских автобусов, - выберем поставщика и товар на конкурсной основе среди украинских производителей", - заверили в "ОГХК".
Напомним, компания "Радиал-Украина" продала горнякам из "ОГХК" запрещенные санкциями СНБО Украины российские автобусы "ПАЗ".
Соглашение на сумму 2,3 млн грн одобрили в сентябре 2017 года. Однако в ситуацию вовремя вмешалась прокуратура Житомирской области, которая обратилась в суд и обязала "Радиал-Украина" забрать автобусы и вернуть деньги горнякам.
Ранее УНН сообщал, что компания "Радиал-Украина" связана с народным депутатом Дмитрием Святашем и экс-регионалом Василием Поляковым. Вопреки санкциям СНБО, "Радиал-Украина" свободно продает российские автобусы "ПАЗ" на площадках ProZorro. Покупают их, в большинстве случаев, коммунальные предприятия за счет денег украинских налогоплательщиков.
Напомним, "Павловский автобусный завод" принадлежит приближенному к президенту России бизнесмену Олегу Дерипаске, и не исключено, что таким образом действует схема вывода бюджетных денег Украины в РФ. В СБУ пообещали отреагировать на ситуацию, но о принятых мерах пока не сообщается.
Также напомним, правоохранители разоблачили компании Святаша на переоборудовании российских автобусов "ПАЗ", которые в дальнейшем продавались коммунальным предприятиям Украины по завышенным ценам под видом украинских - "Мрия".