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Горняки из "ОГХК" отказались покупать российские автобусы "ПАЗ"

Горняки из "ОГХК" отказались покупать российские автобусы "ПАЗ"

Киев  •  УНН

 • 13926 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. После огласки информации о том, что бюджетные учреждения покупают российские автобусы "ПАЗ", "Объединенная горно-химическая компания" добровольно отказалась от них, сообщает УНН.

В дальнейшем в компании планируют закупать автобусы исключительно украинского производства.

"Учитывая то, что данное обстоятельство имеет общественный интерес, мы, при осуществлении следующих закупок - еще двух пассажирских автобусов, - выберем поставщика и товар на конкурсной основе среди украинских производителей", - заверили в "ОГХК".

Напомним, компания "Радиал-Украина" продала горнякам из "ОГХК" запрещенные санкциями СНБО Украины российские автобусы "ПАЗ".

Соглашение на сумму 2,3 млн грн одобрили в сентябре 2017 года. Однако в ситуацию вовремя вмешалась прокуратура Житомирской области, которая обратилась в суд и обязала "Радиал-Украина" забрать автобусы и вернуть деньги горнякам.

Ранее УНН сообщал, что компания "Радиал-Украина" связана с народным депутатом Дмитрием Святашем и экс-регионалом Василием Поляковым. Вопреки санкциям СНБО, "Радиал-Украина" свободно продает российские автобусы "ПАЗ" на площадках ProZorro. Покупают их, в большинстве случаев, коммунальные предприятия за счет денег украинских налогоплательщиков.

Напомним, "Павловский автобусный завод" принадлежит приближенному к президенту России бизнесмену Олегу Дерипаске, и не исключено, что таким образом действует схема вывода бюджетных денег Украины в РФ. В СБУ пообещали отреагировать на ситуацию, но о принятых мерах пока не сообщается.

Также напомним, правоохранители разоблачили компании Святаша на переоборудовании российских автобусов "ПАЗ", которые в дальнейшем продавались коммунальным предприятиям Украины по завышенным ценам под видом украинских - "Мрия".

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