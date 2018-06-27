Гірники з "ОГХК" відмовилися купувати російські автобуси "ПАЗ"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Після розголосу інформації про те, що бюджетні установи купують російські автобуси "ПАЗ", “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” добровільно відмовилася від них, повідомляє УНН.
Надалі в компанії планують закуповувати автобуси виключно українського виробництва.
“З огляду на те, що означена обставина має суспільний інтерес, ми, при здійсненні наступних закупівель — ще двох пасажирських автобусів, — оберемо постачальника та товар на конкурентних засадах серед українських виробників”, — запевнили в "ОГХК".
Нагадаємо, компанія “Радіал-Україна” продала гірникам з “ОГХК” заборонені санкціями РНБО України російські автобуси “ПАЗ”.
Угоду на суму 2,3 млн грн схвалили у вересні 2017 року. Однак в ситуацію вчасно втрутилася прокуратура Житомирської області, яка звернулася до суду і зобов’язала “Радіал-Україна” забрати автобуси і повернути гроші гірникам.
Раніше УНН повідомляв, що компанія “Радіал-Україна” пов’язана з народним депутатом Дмитром Святашем і екс-регіоналом Василем Поляковим. Всупереч санкціям РНБО, “Радіал-Україна” вільно продає російські автобуси “ПАЗ” на майданчиках ProZorro. Купують їх, в більшості випадків, комунальні підприємства за рахунок грошей українських платників податків.
Нагадаємо, “Павловський автобусний завод” належить наближеному до президента Росії бізнесменові Олегу Дерипасці, і не виключено, що у такий спосіб діє схема виведення бюджетних грошей України в РФ. У СБУ пообіцяли відреагувати на ситуацію, але про вжиті заходи поки не повідомляють.
Також нагадаємо, правоохоронці викрили компанії Святаша на переобладнанні російських автобусів "ПАЗ", які в подальшому продавалися комунальним підприємствам України за завищеними цінами під виглядом українських — “Мрія”.