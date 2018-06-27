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Гірники з "ОГХК" відмовилися купувати російські автобуси "ПАЗ"

Гірники з "ОГХК" відмовилися купувати російські автобуси "ПАЗ"

Київ • УНН

 • 13927 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Після розголосу інформації про те, що бюджетні установи купують російські автобуси "ПАЗ", “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” добровільно відмовилася від них, повідомляє УНН.

Надалі в компанії планують закуповувати автобуси виключно українського виробництва.

“З огляду на те, що означена обставина має суспільний інтерес, ми, при здійсненні наступних закупівель — ще двох пасажирських автобусів, — оберемо постачальника та товар на конкурентних засадах серед українських виробників”, — запевнили в "ОГХК".

Нагадаємо, компанія “Радіал-Україна” продала гірникам з “ОГХК” заборонені санкціями РНБО України російські автобуси “ПАЗ”.

Угоду на суму 2,3 млн грн схвалили у вересні 2017 року. Однак в ситуацію вчасно втрутилася прокуратура Житомирської області, яка звернулася до суду і зобов’язала “Радіал-Україна” забрати автобуси і повернути гроші гірникам.

Раніше УНН повідомляв, що компанія “Радіал-Україна” пов’язана з народним депутатом Дмитром Святашем і екс-регіоналом Василем Поляковим. Всупереч санкціям РНБО, “Радіал-Україна” вільно продає російські автобуси “ПАЗ” на майданчиках ProZorro. Купують їх, в більшості випадків, комунальні підприємства за рахунок грошей українських платників податків.

Нагадаємо, “Павловський автобусний завод” належить наближеному до президента Росії бізнесменові Олегу Дерипасці, і не виключено, що у такий спосіб діє схема виведення бюджетних грошей України в РФ. У СБУ пообіцяли відреагувати на ситуацію, але про вжиті заходи поки не повідомляють.

Також нагадаємо, правоохоронці викрили компанії Святаша на переобладнанні російських автобусів "ПАЗ", які в подальшому продавалися комунальним підприємствам України за завищеними цінами під виглядом українських — “Мрія”.

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