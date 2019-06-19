Горнякам шахты "Львовуголь" погасили задолженность по зарплате
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Горняки шахты "Львовуголь" получили средства в счет задолженности по зарплате. Об этом сообщил министр угольной промышленности и энергетики Игорь Насалик журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы проплатили, заработная плата выплачена, замечаний нет", - отметил Насалик.
По его словам, около 300 млн грн в счет погашения задолженности по заработной плате шахтерам были выделены из средств, которые ранее предусматривались на модернизацию шахт.
При этом он добавил, что задолженность погашена не полностью, но остальные деньги поступит на счета предприятий по прямым контрактам с ДТЭК и "Львовуголь" на поставку угля.
Напомним, вопрос с выплатой задолженности по зарплате шахтерам ГП "Львовуголь" и "Волыньуголь", должна была быть решено вчера-сегодня. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус.