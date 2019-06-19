Гірникам шахти "Львіввугілля" погасили заборгованість по зарплаті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Гірники шахти "Львіввугілля" отримали кошти в рахунок заборгованості по зарплаті. Про це повідомив міністр вугільної промисловості та енергетики Ігор Насалик журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми проплатили, заробітна плата виплачена, зауважень немає", - зазначив Насалик.
За його словами, близько 300 млн грн в рахунок погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям були виділені з коштів, які раніше передбачались на модернізацію шахт.
При цьому він додав, що заборгованість погашена не повністю, але решта грошей надійде на рахунки підприємств за прямими контрактами з ДТЕК і "Львіввугілля" на поставку вугілля.
Нагадаємо, питання з виплатою заборгованості із зарплатні шахтарям ДП "Львіввугілля" та "Волиньвугілля" мала бути вирішено вчора-сьогодні. Про це заявив представник Президента у Кабміні Андрій Герус.