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Гипотония: что это и чем опасно это состояние

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 09:19  •  3312 просмотра

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Гипотония - это снижение артериального давления ниже 90/60 мм рт.ст. Симптомы включают головокружение, слабость и головную боль. Причинами могут быть болезни, лекарства, обезвоживание или беременность.

Гипотония или артериальная гипотензия - это острое или хроническое снижение показателей артериального давления. Обычно гипотонией называют показатели ниже 90/60 мм ртутного столбика. Почему же может снижаться давление, читайте в материале УНН.

Детали

Согласно с общепринятыми нормами, оптимальным считается систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.

Есть два противоположных состояния отклонения от нормы: гипертензия (более 140/90 мм рт. ст.) и гипотония (ниже 90/60 мм рт.ст.). О гипертензии говорят и пишут много, и это обоснованно, ведь это состояние может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.

А чем же опасна и как проявляет себя гипотония?

Прежде всего следует заметить, что для некоторых людей пониженные показатели артериального давления являются привычными. А вот у других резкое понижение давления может вызвать целый "букет" неприятных проявлений:

  • Спутанность 
  • Головокружение или состояние, близкое к потере сознания
  • Потеря сознания
  • Слабость и усталость
  • Нечеткое зрение
  • Головная боль
  • Боль в шее или спине
  • Тошнота
  • Учащенное сердцебиение или ощущение, что сердце опускает удар, дрожит.

Причины снижения артериального давления

Некоторые болезни, как например болезнь Паркинсона или диабет, могут сопровождаться снижением давления. Кроме того, такое состояние может вызываться некоторыми лекарствами.

Другие причины снижения давления:

  • Значительная кровопотеря; 
  • Обезвоживание;
  • Проблемы с сердцем, такие как аритмия;
  • Беременность.

Также снижение кровяного давления может быть связано с дефицитом различных витаминов и минералов, анемией, интоксикацией, аллергическими реакциями, гормональными нарушениями и даже шоковым состоянием.

Если вы столкнулись с низким давлением, то первые советы: осторожно вставать с кровати и из положения сидя; пить больше воды; есть чаще и небольшими порциями. Не стоять в течение длительного времени, не наклоняться и резко не менять позу, не употреблять алкоголь.

Однако в целом такое состояние требует консультации врача, который может дать вам советы по коррекции вашего состояния, пересмотреть схему лечения, если ваше состояние связано с приемом лекарств или же, в некоторых случаях, назначить лекарства, способствующие повышению давления.

Внимание! Статья создана на основе информации из достоверных и проверенных источников, рекомендаций служб в сфере здравоохранения. однако, она носит исключительно ИНФОРМАЦИОННЫЙ характер и не может быть использована для постановки диагноза. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обязательно обратитесь к врачу.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье