Гіпотонія: що це і чим небезпечний цей стан

Гіпотонія або артеріальна гіпотензія - це гостре або хронічне зниження показників артеріального тиску. Зазвичай гіпотонією називають показники, нижчі за 90/60 мм ртутного стовпчика. Чому ж може знижуватися тиск, читайте в матеріалі УНН.

Деталі

Згідно зі загальноприйнятими нормами, оптимальним вважається систолічний (верхній) тиск менше 120 і діастолічний (нижній) тиск менше 80 мм рт. ст.

Є два протилежні стани відхилення від норми: гіпертензія (понад 140/90 мм рт. ст.) та гіпотонія (нижче 90/60 мм рт.ст.). Про гіпертензію говорять та пишуть багато, і це обґрунтовано, адже цей стан може може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору та інших ускладнень.

А чим же небезпечна і як проявляє себе гіпотонія?

Перш за все слід зауважити, що для деяких людей знижені показники артеріального тиску є звичними. А ось в інших різке пониження тиску може викликати цілий "букет" неприємних проявів:

Сплутаність

Запаморочення або стан, близький до втрати свідомості

Втрата свідомості

Слабкість та втома

Нечіткій зір

Головний біль

Біль у шиї або спині

Нудота

Прискорене серцебиття або відчуття, що серце поопускає удар, тремтить.

Причини зниження артеріального тиску

Деякі хвороби, як наприклад хвороба Паркінсона чи діабет, можуть супроводжуватися зниженням тиску. Окрім того, такий стан може викликатися деякими ліками.

Інші причини зниження тиску:

Значна крововтрата;

Зневоднення;

Проблеми з серцем, такі як аритмія;

Вагітність.

Також зниження кров’яного тиску може бути пов’язане з дефіцитом різних вітамінів та мінералів, анемією, інтоксикацією, алергічними реакціями, гормональними порушеннями та навіть шоковим станом.

Якщо ви стикнулися з низьким тиском, то перші поради: обережно підводитися встаючи з ліжка та з положення сидячи; пити більше води; їсти частіше та невеликими порціями. Не стояти протягом тривалого часу, не нахилятися та різко не змінювати позу, не вживати алкоголь.

Однак загалом такий стан потребує консультації лікаря, який може дати вам поради з корекції вашого стану, переглянути схему лікування, якщо ваш стан пов'язаний з прийомом ліків або ж, у деяких випадках, призначити ліки, що сприятимуть підвищенню тиску.

УВАГА! Стаття створена на основі інформації з достовірних та перевірених джерел, рекомендацій служб у сфері охорони здоров’я. Однак, вона носить виключно інформаційний характер та не може бити використана для постановки діагнозу. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – обов’язково зверніться до лікаря.