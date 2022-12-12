Гипотермия: как избежать и как оказать первую помощь – рассказала врач

Детали

Гипотермия или переохлаждение – патологическое состояние организма, при котором температура тела падает ниже 36 градусов, а организм не может нормально функционировать и поддерживать обмен веществ. Она вызвана длительным влиянием низких температур, под действием которых тело начинает терять тепло быстрее, чем производится организмом.

Врач отмечает, что голод и усталость усиливают симптомы проявления гипотермии. А критическое переохлаждение организма наступает, когда температура тела падает ниже 27 градусов, что приводит к остановке сердца и смерти.

Существует три степени гипотермии:

Легкая – температура тела 34-32 градуса. Появляется дрожь (выделение тепла из-за мышечной активности), сужающиеся сосуды, бледнеющая кожа. На данном этапе легко получить обморожение. Может проявляться дезориентация в пространстве.

Средняя –температура 32-30 градусов. Сердце замедляет работу, соответственно, снижается частота сердечных сокращений, чтобы сохранить тепло и защитить мозг. Кожа становится холодной и приобретает характерный мраморный оттенок. Прогрессируют симптомы нарушения сознания: сильная сонливость, нарушение речи, иногда начинаются галлюцинации.

Тяжелая степень – температура тела ниже 27 градусов. Человек теряет сознание, конечности обездвиживаются, происходит сильное обморожение. Пульс можно прощупать на сонной артерии, прерывистое дыхание. На этой стадии зрачки не реагируют на свет, может остановиться сердце.

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«Высокая влажность воздуха, ветреная и морозная погода, а также влажная или мокрая одежда и обувь увеличивают риск переохлаждения», – рассказала Ходзинская.

Наиболее подвержены гипотермии следующие категории людей:

- малоподвижные/маломобильные лица: новорожденные и дети до 5 лет, пожилые люди, лица, находящиеся в ограниченном пространстве длительное время;

– лица, находящиеся под влиянием алкоголя и наркотических веществ;

– лица, находящиеся под действием лекарственных средств, подавляющих сознание;

– лица, имеющие хронические заболевания (гипотиреоз, сахарный диабет, бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания, синдром хронической усталости).

Симптомы переохлаждения развиваются постепенно:

– дрожь;

– покраснение яркой кожи лица и рук;

– нечеткая речь;

– поверхностное дыхание;

– слабый пульс;

– головокружение;

– сонливость и слабость.

«У младенцев и маленьких детей наоборот, могут быть плач и истерика, холодные на ощупь, но ярко красные щеки, поверхностное дыхание, длительный сон, из которого трудно разбудить ребенка. Опасные признаки переохлаждения, когда человек перестает дрожать, ему становится тепло, приятно кружится голова, хочется прилечь и отдохнуть», – рассказала врач.

Основная потеря тепла происходит через кожу и дыхание. До 70% потери тепла из тела человека происходит через голову, поэтому врач рекомендует одевать головные уборы, а также прикрывать руки, чтобы снизить площадь открытой поверхности тела.

«Следует позаботиться о комфортной одежде, которая не будет сковывать движений. Рекомендуется иметь примерно 3 слоя одежды, но чтобы между ними было пространство, воздух. Чем больше воздуха, тем будет теплее. В качестве нижнего слоя одежды может быть хлопок или термобелье. Количество слоев одежды может изменяться в зависимости от активности: чем активнее человек, тем меньше слоев одежды нужно. Ведь потливость повлечет за собой увлажнение одежды и усилит переохлаждение в конечном итоге», – отметила врач.

"Правильная" зимняя одежда состоит из трех слоев:

– белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье);

– средний слой (свитер, кофта и т.п.);

– верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

«Перед выходом на улицу обязательно поешьте, по возможности теплой и калорийной пищи. Берите с собой термос с горячими напитками. Не носите металлические украшения, потому что они охлаждаются очень быстро и их контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм. Не стойте долго на одном месте, движения помогут ускорить кровообращение, а значит, вы не замерзнете. Чувствуете жжение на коже – ищите, где согреться. Не употребляйте алкоголь, поскольку он создает иллюзию тепла и в то же время приводит к огромной его потере», – советует Ходзинская.

Первая помощь при переохлаждении заключается в создании условий, при которых организм может согреться:

Переместить человека, по возможности, в теплое помещение;

Если есть мокрая одежда, необходимо ее снять, особое внимание следует уделить обуви;

Укрыть теплым одеялом, положить грелку, но она не должна касаться непосредственно тела, чтобы не вызвать ожог кожи, ее нужно обмотать тканью. Также можно греть своим телом или организовать другой источник тепла;

Дать теплое питье и еду по желанию;

Если есть возможность организовать тёплую ванну или душ, температуру воды повышать постепенно. Поначалу чтоб она была чуть теплая, удобна для лица с переохлаждением. Равномерно доводить до 38-40 градусов. Резкое изменение температуры усиливает кровообращение, а после переохлаждения это разрушает сосуды.

«Категорически запрещается попытка быстро согреть человека с гипотермией. Надо действовать спокойно и взвешенно. Нельзя растирать силой переохлажденные участки кожи, использовать для согревания нагревательную лампу или тепло печи, камина или радиатора непосредственно на переохлажденной коже, пораженные участки немеют и могут легко получить ожог. При сильном переохлаждении первой помощи недостаточно. Нужно вызвать врача или отвезти человека в больницу», – добавляет врач.

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