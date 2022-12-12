Гипотермия: как избежать и как оказать первую помощь – рассказала врач

ukru
Эксклюзив
16:00 • 5827 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 55410 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 106108 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 104006 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 99153 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 80447 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 109682 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135526 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122798 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136307 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 63720 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 112394 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 128231 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 125221 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109690 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 223058 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 253698 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 192577 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198291 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 233783 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 50394 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109689 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117107 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124849 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140082 просмотра
Актуальное
Гипотермия: как избежать и как оказать первую помощь – рассказала врач

Гипотермия: как избежать и как оказать первую помощь – рассказала врач

Киев • УНН

 • 1497333 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Длительное пребывание на холоде, особенно при минусовой температуре, вызывает гипотермию, в результате чего человек может погибнуть. О том, при каких условиях происходит гипотермия, как обезопаситься и как оказывать первую помощь, рассказала семейный врач Ирина Ходзинская.

Детали

Гипотермия или переохлаждение – патологическое состояние организма, при котором температура тела падает ниже 36 градусов, а организм не может нормально функционировать и поддерживать обмен веществ. Она вызвана длительным влиянием низких температур, под действием которых тело начинает терять тепло быстрее, чем производится организмом.

Врач отмечает, что голод и усталость усиливают симптомы проявления гипотермии. А критическое переохлаждение организма наступает, когда температура тела падает ниже 27 градусов, что приводит к остановке сердца и смерти.

Существует три степени гипотермии:

Легкая – температура тела 34-32 градуса. Появляется дрожь (выделение тепла из-за мышечной активности), сужающиеся сосуды, бледнеющая кожа. На данном этапе легко получить обморожение. Может проявляться дезориентация в пространстве.

Средняя –температура 32-30 градусов. Сердце замедляет работу, соответственно, снижается частота сердечных сокращений, чтобы сохранить тепло и защитить мозг. Кожа становится холодной и приобретает характерный мраморный оттенок. Прогрессируют симптомы нарушения сознания: сильная сонливость, нарушение речи, иногда начинаются галлюцинации.

Тяжелая степень – температура тела ниже 27 градусов. Человек теряет сознание, конечности обездвиживаются, происходит сильное обморожение. Пульс можно прощупать на сонной артерии, прерывистое дыхание. На этой стадии зрачки не реагируют на свет, может остановиться сердце.

Цитата

«Высокая влажность воздуха, ветреная и морозная погода, а также влажная или мокрая одежда и обувь увеличивают риск переохлаждения», – рассказала Ходзинская.

Наиболее подвержены гипотермии следующие категории людей:

- малоподвижные/маломобильные лица: новорожденные и дети до 5 лет, пожилые люди, лица, находящиеся в ограниченном пространстве длительное время;

– лица, находящиеся под влиянием алкоголя и наркотических веществ;

– лица, находящиеся под действием лекарственных средств, подавляющих сознание;

– лица, имеющие хронические заболевания (гипотиреоз, сахарный диабет, бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания, синдром хронической усталости).

Симптомы переохлаждения развиваются постепенно:

– дрожь;

– покраснение яркой кожи лица и рук;

– нечеткая речь;

– поверхностное дыхание;

– слабый пульс;

– головокружение;

– сонливость и слабость.

«У младенцев и маленьких детей наоборот, могут быть плач и истерика, холодные на ощупь, но ярко красные щеки, поверхностное дыхание, длительный сон, из которого трудно разбудить ребенка. Опасные признаки переохлаждения, когда человек перестает дрожать, ему становится тепло, приятно кружится голова, хочется прилечь и отдохнуть», – рассказала врач.

Основная потеря тепла происходит через кожу и дыхание. До 70% потери тепла из тела человека происходит через голову, поэтому врач рекомендует одевать головные уборы, а также прикрывать руки, чтобы снизить площадь открытой поверхности тела.

«Следует позаботиться о комфортной одежде, которая не будет сковывать движений. Рекомендуется иметь примерно 3 слоя одежды, но чтобы между ними было пространство, воздух. Чем больше воздуха, тем будет теплее. В качестве нижнего слоя одежды может быть хлопок или термобелье. Количество слоев одежды может изменяться в зависимости от активности: чем активнее человек, тем меньше слоев одежды нужно. Ведь потливость повлечет за собой увлажнение одежды и усилит переохлаждение в конечном итоге», – отметила врач.

"Правильная" зимняя одежда состоит из трех слоев:

– белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье);

– средний слой (свитер, кофта и т.п.);

– верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

«Перед выходом на улицу обязательно поешьте, по возможности теплой и калорийной пищи. Берите с собой термос с горячими напитками. Не носите металлические украшения, потому что они охлаждаются очень быстро и их контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм. Не стойте долго на одном месте, движения помогут ускорить кровообращение, а значит, вы не замерзнете. Чувствуете жжение на коже – ищите, где согреться. Не употребляйте алкоголь, поскольку он создает иллюзию тепла и в то же время приводит к огромной его потере», – советует Ходзинская.

Первая помощь при переохлаждении заключается в создании условий, при которых организм может согреться:

Переместить человека, по возможности, в теплое помещение;

Если есть мокрая одежда, необходимо ее снять, особое внимание следует уделить обуви;

Укрыть теплым одеялом, положить грелку, но она не должна касаться непосредственно тела, чтобы не вызвать ожог кожи, ее нужно обмотать тканью. Также можно греть своим телом или организовать другой источник тепла;

Дать теплое питье и еду по желанию;

Если есть возможность организовать тёплую ванну или душ, температуру воды повышать постепенно. Поначалу чтоб она была чуть теплая, удобна для лица с переохлаждением. Равномерно доводить до 38-40 градусов. Резкое изменение температуры усиливает кровообращение, а после переохлаждения это разрушает сосуды.

«Категорически запрещается попытка быстро согреть человека с гипотермией. Надо действовать спокойно и взвешенно. Нельзя растирать силой переохлажденные участки кожи, использовать для согревания нагревательную лампу или тепло печи, камина или радиатора непосредственно на переохлажденной коже, пораженные участки немеют и могут легко получить ожог. При сильном переохлаждении первой помощи недостаточно. Нужно вызвать врача или отвезти человека в больницу», – добавляет врач.

Напомним

Минздрав дал советы украинцам, как поступить, если врач назначил ребенку ингаляции, а электричества нет дома.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы