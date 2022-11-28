Як діяти, якщо лікар призначив дитині інгаляції, а електрики немає вдома: поради українцям від МОЗ

Деталі

1. В МОЗ рекомендують придбати пристрій для інгаляцій (небулайзера) на батарейках. Потрібно зробити запас батарейок або акумуляторів до нього.

2. Треба обговорити з сімейним лікарем застосування допоміжного пристрою для інгаляцій - спейсера. Він не потребує електрики, але важливо отримати чіткі рекомендації лікаря стосовно дозування ліків. Також слід визначити із лікарем план дій у критичному випадку, якщо немає доступу до небулайзера чи спейсера.

3. Потрібно обов’язково мати перехідник з розетки на usb, а також з прикурювача машини на usb. Таким чином ви зможете хоча б на короткий час увімкнути небулайзер за наявності павербенку або зробити інгаляцію в авто.

Наразі в Україні почали розгортати "Пункти незламності". Там працює генератор, від якого можна підзарядити мобільні пристрої. А ще – обігрівачі, подекуди Інтернет, вбиральні, питна вода, місця для відпочинку або ще й додаткові послуги – кава, чай і солодощі. Шукати такі локації треба на мапі онлайн – на сайті nezlamnist.gov.ua.

Доповнення

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