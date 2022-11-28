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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 44249 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Як діяти, якщо лікар призначив дитині інгаляції, а електрики немає вдома: поради українцям від МОЗ

Як діяти, якщо лікар призначив дитині інгаляції, а електрики немає вдома: поради українцям від МОЗ

Київ • УНН

 • 1569285 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Всю Україну облетіло фото дівчинки, яка робить інгаляцію на заправці через нестачу електроенергії після дій російських терористів. Саме тому Міністерство охорони здоров’я зібрало декілька порад, як діяти, якщо лікар призначив дитині інгаляції, а електроенергія вдома відсутня. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, інформує УНН.

Деталі

1. В МОЗ рекомендують придбати пристрій для інгаляцій (небулайзера) на батарейках. Потрібно зробити запас батарейок або акумуляторів до нього.

2. Треба обговорити з сімейним лікарем застосування допоміжного пристрою для інгаляцій - спейсера. Він не потребує електрики, але важливо отримати чіткі рекомендації лікаря стосовно дозування ліків. Також слід визначити із лікарем план дій у критичному випадку, якщо немає доступу до небулайзера чи спейсера.

3. Потрібно обов’язково мати перехідник з розетки на usb, а також з прикурювача машини на usb. Таким чином ви зможете хоча б на короткий час увімкнути небулайзер за наявності павербенку або зробити інгаляцію в авто.

Наразі в Україні почали розгортати "Пункти незламності". Там працює генератор, від якого можна підзарядити мобільні пристрої. А ще – обігрівачі, подекуди Інтернет, вбиральні, питна вода, місця для відпочинку або ще й додаткові послуги – кава, чай і солодощі. Шукати такі локації треба на мапі онлайн – на сайті nezlamnist.gov.ua.

Доповнення

Міністерство охорони здоров'я України дало поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.

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