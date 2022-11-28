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Как поступить, если врач назначил ребенку ингаляции, а электричества нет дома: советы украинцам от Минздрава

Как поступить, если врач назначил ребенку ингаляции, а электричества нет дома: советы украинцам от Минздрава

Киев • УНН

 • 1569281 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Всю Украину облетело фото девочки, которая делает ингаляцию на заправке из-за нехватки электроэнергии после действий российских террористов. Именно поэтому Министерство здравоохранения собрало несколько советов, как поступить, если врач назначил ребенку ингаляции, а электроэнергия дома отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, информирует УНН.

Детали 

1. В Минздраве рекомендуют приобрести устройство для ингаляций (небулайзера) на батарейках. Необходимо произвести запас батареек или аккумуляторов к нему.

2. Надо обсудить с семейным врачом применение вспомогательного устройства для ингаляций – спейсера. Он не нуждается в электричестве, но важно получить четкие рекомендации врача по дозировке лекарства. Также следует определить с врачом план действий в критическом случае, если нет доступа к небулайзеру или спейсеру.

3. Нужно обязательно иметь переходник с розетки на usb, а также с прикуривателем машины на usb. Таким образом, вы сможете хотя бы на короткое время включить небулайзер при наличии павербенка или сделать ингаляцию в авто.

Сейчас в Украине начали развертывать "Пункты несокрушимости". Там работает генератор, от которого можно подзарядить мобильные устройства. А еще - обогреватели, иногда Интернет, туалеты, питьевая вода, места для отдыха или еще и дополнительные услуги – кофе, чай и сладости. Искать такие локации нужно на карте онлайн – на сайте nezlamnist.gov.ua.

Дополнение

Министерство здравоохранения Украины дало советы, как уберечься от отравления угарным газом.

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