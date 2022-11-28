Как поступить, если врач назначил ребенку ингаляции, а электричества нет дома: советы украинцам от Минздрава

Детали

1. В Минздраве рекомендуют приобрести устройство для ингаляций (небулайзера) на батарейках. Необходимо произвести запас батареек или аккумуляторов к нему.

2. Надо обсудить с семейным врачом применение вспомогательного устройства для ингаляций – спейсера. Он не нуждается в электричестве, но важно получить четкие рекомендации врача по дозировке лекарства. Также следует определить с врачом план действий в критическом случае, если нет доступа к небулайзеру или спейсеру.

3. Нужно обязательно иметь переходник с розетки на usb, а также с прикуривателем машины на usb. Таким образом, вы сможете хотя бы на короткое время включить небулайзер при наличии павербенка или сделать ингаляцию в авто.

Сейчас в Украине начали развертывать "Пункты несокрушимости". Там работает генератор, от которого можно подзарядить мобильные устройства. А еще - обогреватели, иногда Интернет, туалеты, питьевая вода, места для отдыха или еще и дополнительные услуги – кофе, чай и сладости. Искать такие локации нужно на карте онлайн – на сайте nezlamnist.gov.ua.

Дополнение

Министерство здравоохранения Украины дало советы, как уберечься от отравления угарным газом.