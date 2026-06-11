Гимнастку Онофрийчук признали спортсменкой мая в Украине
Киев • УНН
НОК признал Таисию Онофрийчук лучшей спортсменкой мая после бронзы на ЧЕ. Гимнастка имеет статус мирового класса и 25 наград Кубков мира.
Гимнастка Таисия Онофрийчук стала лучшей спортсменкой мая в Украине, пишет УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины определила победительницу традиционного конкурса "Лучший спортсмен месяца".
Лучшей спортсменкой мая признана Таисия Онофрийчук - представительница художественной гимнастики, которая на чемпионате Европы в Варне (Болгария) завоевала бронзовую медаль в финале личного многоборья
Факты о Таисии Онофрийчук:
- 18 лет. Уроженка Киева;
- участница Олимпийских игр-2024 в Париже;
- чемпионка Европы 2025 года в личном многоборье. Эта победа стала первой для Украины в этой дисциплине за последние 28 лет и лишь третьей в истории;
- двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2025: в упражнении с лентой и командном первенстве;
- в активе художественной гимнастки 7 наград континентальных первенств (1 золото, 2 серебра, 4 бронзы);
- за время выступлений на Кубках мира (сезоны 2024-2026 годов) завоевала 25 медалей (10 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых);
- признание лучшей спортсменкой месяца получает уже во второй раз: в прошлом году ее также отметили за медальные достижения на чемпионате Европы.
В 2025 году Международная федерация гимнастики присвоила украинке статус World Class Gymnasts (гимнастки мирового класса) за выступление на летних Олимпийских играх в Париже.
Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье07.06.25, 16:51 • 91331 просмотр