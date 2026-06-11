Гимнастку Онофрийчук признали спортсменкой мая в Украине

Гимнастка Таисия Онофрийчук стала лучшей спортсменкой мая в Украине, пишет УНН со ссылкой на НОК Украины.

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Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины определила победительницу традиционного конкурса "Лучший спортсмен месяца".

Лучшей спортсменкой мая признана Таисия Онофрийчук - представительница художественной гимнастики, которая на чемпионате Европы в Варне (Болгария) завоевала бронзовую медаль в финале личного многоборья - сообщили в НОК.

Факты о Таисии Онофрийчук:

18 лет. Уроженка Киева;

участница Олимпийских игр-2024 в Париже;

чемпионка Европы 2025 года в личном многоборье. Эта победа стала первой для Украины в этой дисциплине за последние 28 лет и лишь третьей в истории;

двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2025: в упражнении с лентой и командном первенстве;

в активе художественной гимнастки 7 наград континентальных первенств (1 золото, 2 серебра, 4 бронзы);

за время выступлений на Кубках мира (сезоны 2024-2026 годов) завоевала 25 медалей (10 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых);

признание лучшей спортсменкой месяца получает уже во второй раз: в прошлом году ее также отметили за медальные достижения на чемпионате Европы.

В 2025 году Международная федерация гимнастики присвоила украинке статус World Class Gymnasts (гимнастки мирового класса) за выступление на летних Олимпийских играх в Париже.

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