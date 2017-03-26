Гимнаст И.Радивилов выиграл "серебро" на этапе Кубка мира

С результатом 15,066 балла наш призер Олимпийских игр поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета в упражнениях на кольцах.

Первое место занял гимнаст из Армении Артур Товмасян (15,133), третьим соревнования завершил китайский спортсмен Жиньгуан Зоу (15,033).

Напомним, что на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Котбусе И.Радивилов был лучшим в упражнениях на кольцах и опорном прыжке.