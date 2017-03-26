Гимнаст И.Радивилов выиграл "серебро" на этапе Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал обладателем серебряной награды на соревнованиях Кубка мира серии FIG в Катаре. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
С результатом 15,066 балла наш призер Олимпийских игр поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета в упражнениях на кольцах.
Первое место занял гимнаст из Армении Артур Товмасян (15,133), третьим соревнования завершил китайский спортсмен Жиньгуан Зоу (15,033).
Напомним, что на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Котбусе И.Радивилов был лучшим в упражнениях на кольцах и опорном прыжке.