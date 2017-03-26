Гімнаст І.Радівілов виграв "срібло" на етапі Кубку світу

З результатом 15,066 бали наш призер Олімпійських ігор піднявся на другу сходинку п’єдесталу пошани у вправах на кільцях.

Перше місце посів гімнаст із Вірменії Артур Товмасян (15,133), третім змагання завершив китайський спортсмен Жиньгуан Зоу (15,033).

Нагадаємо, що на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Котбусі І.Радівілов був кращим у вправах на кільцях та опорному стрибку.