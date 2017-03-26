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Гімнаст І.Радівілов виграв "срібло" на етапі Кубку світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Український гімнаст Ігор Радівілов став володарем срібної нагороди на змаганнях Кубку світу серії FIG в Катарі. Про це інформує НОК України, передає УНН.

З результатом 15,066 бали наш призер Олімпійських ігор піднявся на другу сходинку п’єдесталу пошани у вправах на кільцях.

Перше місце посів гімнаст із Вірменії Артур Товмасян (15,133), третім змагання завершив китайський спортсмен Жиньгуан Зоу (15,033).

Нагадаємо, що на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Котбусі І.Радівілов був кращим у вправах на кільцях та опорному стрибку.

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