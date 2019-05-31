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6 марта, 19:19 • 137003 просмотра

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Хиллари Клинтон займется производством кино и телепередач

Хиллари Клинтон займется производством кино и телепередач

Киев  •  УНН

 • 11859 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и ее дочь Челси учреждают частную компанию, которая займется реализацией проектов в кинематографе и на телевидении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

По данням источников Bloomberg, Клинтон с дочерью ведут переговоры с рядом киностудий по вопросу финансирования упомянутых выше проектов. Эти проекты будут посвящены главным образом представительницам прекрасного пола. Замысел заключается в том, чтобы продукт пользовался не только коммерческим успехом, но и оказывал воздействие на состояние американского общества и культуры, пояснили источники агентства.

Хиллари Клинтон, которой 71 год, следует по стопам бывшего президента США Барака Обамы.

Напомним, он вместе с супругой Мишель в мае заключили с компанией потокового видео Netflix многолетний контракт, предусматривающий участие в съемках фильмов, сериалов и передач. "Эти проекты будут доступны в 125 млн домов, являющихся подписчиками Netflix в 190 странах", - информировала компания.

По оценке Bloomberg, Хиллари Клинтон, несмотря на слухи, окончательно ушла из большой политики и не намерена повторно баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

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