Гілларі Клінтон займеться виробництвом кіно і телепередач
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Екс-держсекретар Гілларі Клінтон і її дочка Челсі засновують приватну компанію, яка займеться реалізацією проектів в кінематографі і на телебаченні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
За данням джерел Bloomberg, Клінтон з дочкою ведуть переговори з низкою кіностудій з питання фінансування згаданих вище проектів. Ці проекти будуть присвячені головним чином представницям прекрасної статі. Задум полягає в тому, щоб продукт мав не тільки комерційним успіхом, але і надавав вплив на стан американського суспільства і культури, пояснили джерела агентства.
Гілларі Клінтон, якій 71 рік, йде слідом за колишнім президентом США Бараком Обамою.
Нагадаємо, він разом з дружиною Мішель в травні уклав з компанією потокового відео Netflix багаторічний контракт, який передбачає участь в зйомках фільмів, серіалів і передач. "Ці проекти будуть доступні в 125 млн будинків, які є передплатниками Netflix в 190 країнах", - інформувала компанія.
За оцінкою Bloomberg, Гілларі Клінтон, незважаючи на чутки, остаточно пішла з великої політики і не має наміру повторно балотуватися на пост президента США в 2020 році.