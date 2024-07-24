Гидротермальный взрыв произошел в бассейне Бисквит-Бейсин (Biscuit Basin) в Йеллоустонском национальном парке, он повредил часть дощатого настила, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

По словам официальных лиц, гидротермальный взрыв произошел во вторник утром в Бисквит-Бейсине Йеллоустонского национального парка на северо-западе Вайоминга в США, в результате чего кипящая вода и пар поднялись в воздух и нанесли некоторый ущерб променаду.

Небольшое локализованное извержение произошло в 10.19 утра по местному времени возле Сапфирового бассейна (Sapphire Pool), который находится примерно в 3,2 км к северо-западу от известного гейзера «Старый Служака» (Old Faithful), сообщила Служба национальных парков США.

Бассейн, включая парковку и тротуары, временно закрыт до тех пор, пока чиновники парка не определят, что этот район безопасен.

Сообщений о пострадавших не поступало, масштабы ущерба все еще оцениваются, сообщили в Службе национальных парков. На фотографиях, опубликованных Йеллоустоуном в социальных сетях, видно дощатый настил, заваленный мусором, с разрушенной скамейкой и частями ограждения.

«Гидротермальные взрывы, являющиеся эпизодами внезапного превращения воды в пар, чрезвычайно трудно предсказать», - сообщила Геологическая служба США в социальных сетях. Агентство сравнило извержения со скороваркой, добавив, что «они могут вообще не подавать предупредительных знаков».

Представители парка также заявили, что вулканическая активность остается «на нормальном фоновом уровне».

«Подобные вещи случаются 1-2 раза в год где-то в Йеллоустоне (часто в отдаленных районах, поэтому остаются незамеченными), - сообщила Геологическая служба США в социальных сетях. - Это недооцененная опасность, на которую мы обращали внимание много лет. Аналогичное событие произошло примерно в том же месте в 2009 году».

Агентство добавило, что «небольшое (извержение - ред.) не означает, что оно не было впечатляющим».

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