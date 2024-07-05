Извержение вулкана на Сицилии нарушило полеты в аэропорту Катании

В Италии произошло извержение вулкана Этна и меньшего вулкана Стромболи, они выбросили горячий пепел и лаву, что повысило уровень тревоги на средиземноморском острове Сицилия и привело к временному закрытию аэропорта в Катании, которое привело к срыву полетов, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Этна, один из самых активных вулканов в мире, в последние дни показал интенсивную активность, освещая небо возле Катании, а со Стромболи у северного побережья Сицилии лава потекла в море.

"Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Катании непригодна для использования из-за падения вулканического пепла: как прилеты, так и вылеты приостановлены", - говорилось в заявлении компании, которая управляет аэропортом, в пятницу.

Полеты должны были возобновиться в 15:00 (16:00 по Киеву), было сказано в сообщении, где путешественников попросили проверить статус своих рейсов, прежде чем отправиться в аэропорт.

Шлейфы пепла поднялись в небо на высоту 4,5 км, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) в четверг.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях в пятницу, видно, что улицы центральной Катании покрыты толстыми слоями черного пепла, что замедляло движение транспорта.

Этна, вулкан высотой 3324 метра, за последние десятилетия несколько раз извергался. За последние несколько дней из его кратера начали выбрасываться фонтаны раскаленной лавы и пепел, который падал на аэропорт Катании.

Италия объявляет тревогу из-за активности вулкана Этна: фото

Миллионы пассажиров ежегодно проходят через аэропорт Катании, который соединяет их с восточной Сицилией, одним из самых популярных туристических направлений Италии.

Департамент гражданской защиты Италии также объявил самый высокий "красный" уровень тревоги для Стромболи, предупредив, что ситуация может ухудшиться.

Министр гражданской защиты страны Нелло Мусумечи заявил, что Стромболи находится "под наблюдением", добавив, что власти следят за тем, чтобы планы эвакуации были готовы на случай чрезвычайной ситуации.

Пожарные заявили, что удвоили количество пожарных на острове, который также называется Стромболи, который находится недалеко от Сицилии.

По данным вулканологического агентства, гора Стромболи, высота которой достигает 920 метров, известна как один из немногих почти постоянно действующих вулканов в мире.

В 2019 году один человек погиб и второй получил ранения в результате извержения Стромболи.