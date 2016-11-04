Гидрометцентр: в Украине облачно с прояснениями.
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Украине 4 ноября, по прогнозам синоптиков, будет облачно с пояснениями, возможны небольшие осадки, сообщает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
"Ночью и утром в Приазовье и в Луганской области небольшой дождь, на крайнем севере страны местами небольшие осадки, на остальной территории, днем в Украине без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер ожидается преимущественно западный, скоростью 5-10 м/с.
Дневная температура составит 2-7° тепла, в южной части - до 10°.