Гидрометцентр: в Украине облачно с прояснениями.

"Ночью и утром в Приазовье и в Луганской области небольшой дождь, на крайнем севере страны местами небольшие осадки, на остальной территории, днем ​​в Украине без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно западный, скоростью 5-10 м/с.

Дневная температура составит 2-7° тепла, в южной части - до 10°.