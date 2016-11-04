Гідрометцентр: в Україні хмарно з проясненнями.
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Україні 4 листопада, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з поясненнями, можливі невеликі опади, повідомляє УНН з посиланням на Гідрометцентр.
“Вночі та вранці в Приазов’ї та на Луганщині невеликий дощ, на крайній півночі країни місцями невеликі опади, на решті території, вдень в Україні без опадів”, — йдеться у повідомленні.
Вітер очікується переважно західний, швидкістю 5-10 м/с.
Денна температура становитиме 2-7° тепла, в південній частині — до 10°.