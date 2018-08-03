Гидросамолет упал в озеро в Канаде, два человека погибли

Инцидент произошел в среду. По данным телеканала, самолет упал в озеро Тайотон, которое находится примерно в 100 км к западу от города Лиллоет. На его борту находились три человека: пилот и два пассажира. Спасателям удалось обнаружить тело погибшего 20-летнего пассажира и 29-летнего второго пассажира. 20-летний пилот доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, самолет упал в озеро сразу после взлета. Причины аварии устанавливаются.

Как сообщал УНН, мексиканские специалисты приступили к сбору обломков и частей самолета Embraer 190, упавшего в штате Дуранго.