Гідролітак впав в озеро в Канаді, дві людини загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Дві людини загинули і одна людина зазнала поранень під час аварії гідролітака в канадській провінції Британська Колумбія. Про це повідомляє телеканал CBC, інформує УНН.
Інцидент стався в середу. За даними телеканалу, літак впав в озеро Тайотон, яке знаходиться приблизно в 100 км на захід від міста Ліллоет. На його борту перебували три людини: пілот і два пасажири. Рятувальникам вдалося виявити тіло загиблого 20-річного пасажира та 29-річного другого пасажира. 20-річний пілот доставлений в лікарню у важкому стані.
За словами очевидців, літак впав в озеро відразу після зльоту. Причини аварії встановлюються.
Як повідомляв УНН, мексиканські фахівці приступили до збору уламків і частин літака Embraer 190, що впав в штаті Дуранго.