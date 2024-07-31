Киев • УНН
Печерский суд Киева наложил арест на аттракцион, где из-за обрыва троса погиб 20-летний парень. Арест наложен для сохранения вещественных доказательств и проведения экспертизы причин трагедии.
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество аттракциона, где из-за обрыва троса на канатной дороге погиб 20-летний парень упав в Днепр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.
Суд постановил наложить арест в уголовном производстве на аттракцион, состоящий из временных сооружений, стартовой площадки и финишной площадки.
Право собственности на эти объекты принадлежит ООО «Активная Страна», но ими пользовалось другое предприятие на основании договора аренды.
Арест означает запрет любым лицам любым способом отчуждать указанное имущество, а также пользоваться и распоряжаться им, с целью сохранения вещественных доказательств.
Прокурор отмечал, что в настоящее время возникла необходимость в наложении ареста на вышеуказанное имущество, с целью сохранения вещественных доказательств, поскольку оно соответствует критериям определенных ст. 98 УПК Украины, имеет значение для дальнейшего досудебного расследования, может быть использовано как доказательство факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства, а также постановлением старшего следователя в уголовном производстве от 22.07.2024 назначена экспертиза причин и последствий нарушения требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда предметом исследовани
Дополнение
В Киеве 20-летний парень упал в Днепр с аттракциона из-за обрыва троса. Его тело, которое искали около семи часов и было обнаружено во время обследования дна реки.
Полиция открыла производство по двум статьям из-за обрыва троса на аттракционе-спуске через Днепр, в результате чего в реку упал 20-летний парень.
Киевская городская прокуратура еще в 2021 году пыталась остановить работу аттракциона-спуска через Днепр в Киеве, где оборвался канат, однако суды и ответчики в лице столичных чиновников не согласились с позицией прокуратуры о том, что канатная дорога относится к аттракционам повышенной опасности.