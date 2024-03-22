Гибель мамы спортсменки из-за атаки рф: Минмолодежьспорт и НОК Украины призвали отстранить россиян и белорусов от международных соревнований

Министерство молодежи и спорта Украины и НОК Украины призывают отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в любых международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх на фоне гибели матери украинской спортсменки Светланы Мальковой из-за атаки рф по Николаеву. Об этом УНН сообщает со ссылкой на совместное заявление Минмолодежьспорт и НОК Украины, которое распространило Минмолодежьспорт.

Детали

Как сообщается, член национальной сборной команды Украины по прыжкам на батуте Светлана Малькова, несмотря на гибель матери, продолжает участвовать в Кубке мира в немецком Котбусе, который имеет статус лицензионных соревнований к Олимпийским играм-2024.

К этим соревнованиям допущены и представители стран-террористок, указывается в заявлении.

В связи с этим Минмолодежьспорт и НОК Украины в очередной раз обращается в публичном пространстве с требованием отстранить спортсменов, имеющих российское или белорусское гражданство, от участия в любых международных соревнованиях, в том числе от участия в Олимпийских играх, в любом статусе - говорится в заявлении.

Напомним

Во время российского обстрела Николаева 21 марта погибла мама украинской спортсменки Светланы Мальковой.