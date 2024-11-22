GET Business Festival: сила роста бизнеса во времена вызовов.

12 декабря GET Business Festival от Delo.ua объединит 1300 участников и более 90 представителей бизнеса, государственного и общественного секторов на трех тематических сценах: стратегии роста, бизнес-развитие, маркетинг в военное время. Фестиваль в очередной раз станет платформой для обмена бизнес-практиками, смелыми решениями и стратегиями развития в военное время и нетворкинга предпринимательского сообщества.

За более чем шесть лет существования фестиваль стал драйвером развития тысяч компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Нынешнее мероприятие приобретает особое значение, ведь Украина сегодня проходит этапы трансформаций, движущей силой которых является малый и средний бизнес. Спикеры будут делиться собственным опытом управления и развития бизнеса в условиях рисков, меняющегося бизнес-климата, неопределенности и ограниченных ресурсов.

В программе: 3 тематические сцены, 10+ панельных дискуссий, презентация успешных кейсов и лайфхаков от владельцев и руководителей компаний.

Среди спикеров:

Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины, кандидат юридических наук;

Дмитрий Наталуха, председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;

Игорь Сыроватко, операционный директор OLX Украина и Центральная Азия;

Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ;

Владимир Красотин, директор по цифровой трансформации фармацевтической компании»Дарница";

Олег Заплетнюк, генеральный директор " ТАС Агро»;

Юлия Павленко, директор международных операций АО «Укрпочта»;

Андрей Семченко, директор по корпоративному бизнесу Страховой компании ИНГО;

Елена Шуляк, председатель Комитета ВРУ по вопросам госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии " Слуга народа”;

Татьяна Шерман, руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Академии ДТЭК;

Антон Бокий, Chief Marketing Officer в INTERTOP Ukraine;

Лидия Билас, предпринимательница, основательница сети образовательных проектов " Мридий»;

Алексей Суровцев, актер, зоозащитник, владелец приюта для животных и ветеринарной клиники»бородатая котомамуля"

и эксперты из Ощадбанка, KSE, Atmosfera, 1+1 media, Vandog Agency, БФК Gulliver, DonorUA и др.

Приглашаем предпринимателей, представителей среднего и крупного бизнеса, менеджеров крупных компаний, маркетологов и коммуникационщиков к обсуждению актуальных тем:

Как сохранить успешный бизнес в условиях глобальных вызовов.

Как управлять рисками и оптимизировать ресурсы для выживания и развития.

Как наладить партнерство и сотрудничество между малым, средним и крупным бизнесом, между бизнесом и государством.

Как привлечь средства для роста в сложные времена.

Финансовые потоки и структура расходов во время непредвиденных обстоятельств: какие финансовые инструменты помогут обеспечить стабильность и готовность к новым вызовам.

Стратегии маркетинга в военное время и создание устойчивых бизнес-моделей: социальная ответственность как конкурентное преимущество.

Новые инструменты для привлечения и удержания клиентов, роль брендинга и онлайн-маркетинга.

Присоединяйтесь к сообществу GET Business Festival, чтобы узнать о новых стратегиях развития, получить ценные инсайты от экспертов в своих нишах и найти новые возможности для роста своего бизнеса.

Подробности и регистрация: https://get.delo.ua/

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Генеральный партнер-OLX Украина.

Главные партнеры - Visa | ПриватБанк, компания «Киевстар»

Генеральний інформаційний партнер-1 + 1 media.

Об организаторе

Ekonomika+ - бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua, журнал «ТОП-100. Рейтинги крупнейших». Под эгидой Ekonomika+ ежегодно проходят более 10 бизнес-мероприятий, среди которых Get Business Festival. Мероприятие началось в 2018 году и за это время объединило более 10 000 участников и 400 спикеров.