Герус: наработаны механизмы по уменьшению тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей почти на 20%

ukru
ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44109 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119321 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130001 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121165 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125322 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128166 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152886 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150961 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140822 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 201494 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ

6 марта, 22:59 • 112709 просмотра
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 105011 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 97370 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 101047 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

03:10 • 109546 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 129647 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 142503 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 201494 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 182268 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 207324 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 117810 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 129632 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 131681 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 136050 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 131946 просмотра
Актуальное
Герус: наработаны механизмы по уменьшению тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей почти на 20%

Герус: наработаны механизмы по уменьшению тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей почти на 20%

Киев  •  УНН

 • 12344 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета Министров и профильных ведомств относительно ситуации на рынке электроэнергии. Об этом сообщается на сайте президента Украины, передает УНН.

В начале встречи Глава государства напомнил, что с первого июля в Украине начала действовать новая модель рынка электроэнергии, в результате чего выросли тарифы для бытовых потребителей.

“Закончить сегодняшнее совещание должны формулировкой конкретных решений — как снизить цены на электроэнергию минимум на 15-20%”, — подчеркнул Президент.

Сообщается, что во время встречи, в частности, обсуждали влияние подорожания электроэнергии на цены на водоснабжение и отопление для населения, тарифы для промышленности, а также механизмы регулирования стоимости электрической энергии с учетом монопольного положения на рынке отдельных производителей.

По результатам совещания представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус на брифинге сообщил, что достигнута договоренность о трех шагах, необходимых для снижения цен на электроэнергию.

По его словам, Кабинет Министров должен утвердить постановление о возложении специальных обязанностей на компании “Укргидроэнерго” и “Энергоатом”.

“Мы ожидаем, что это постановление позволит снизить тариф „Укрэнерго“ более чем в три раза. Сейчас это 32 копейки за киловатт-час, а ожидается 8-9 копеек”, — сказал Андрей Герус.

Он напомнил о тарифа на электроэнергию, который установила компания “Укрэнерго”, продолжались дискуссии из-за того, что он включал оплату “зеленого тарифа”.

“Этот тариф значительно вырос, и он оспаривался в судах. Поэтому когда будет новое постановление ВСО (возложение специальных обязанностей) и новый тариф „Укрэнерго“, это может дать снижение тарифа для конечных потребителей на около 11%, а также устранит мотивацию оспаривать этот тариф в суде”, — подчеркнул представитель Президента в Кабмине.

Еще одним фактором, который будет способствовать удешевлению электроэнергии, должно стать изменение price caps (предельного ограничения цены электроэнергии) на внутрисуточном рынке.

“Есть смысл немного повысить ночную цену с точки зрения ценового ограничения — возможно, около 10%. А дневную цену — снизить, поскольку она значительно выше, чем во всех странах Европы. Дневной price cap можно уменьшить на 20%. Таким образом, это может дать дополнительное снижение конечного тарифа для потребителя еще на 9%”, — сказал Андрей Герус.

“Если эти три меры осуществить, можем получить около 20% уменьшение тарифа для всех потребителей — крупных, средних и малого бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, детских садов и школ”, — отметил он.

Представитель Президента в Кабмине также констатировал неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону — количество угля на складах на 40% меньше прошлогодних запасов.

“Мы имели сложную дискуссию с компаниями тепловой генерации, в частности с большими, и говорили, что нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа ради получения высоких тарифов. Мы хотели бы, чтобы это не повторялось и компании держали достаточные объемы угля на складах”, — отметил Андрей Герус.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минэнергоугля и НКРЕКП заняться снижением цены на электроэнергию для промышленности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы