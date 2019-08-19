Герус: наработаны механизмы по уменьшению тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей почти на 20%

В начале встречи Глава государства напомнил, что с первого июля в Украине начала действовать новая модель рынка электроэнергии, в результате чего выросли тарифы для бытовых потребителей.

“Закончить сегодняшнее совещание должны формулировкой конкретных решений — как снизить цены на электроэнергию минимум на 15-20%”, — подчеркнул Президент.

Сообщается, что во время встречи, в частности, обсуждали влияние подорожания электроэнергии на цены на водоснабжение и отопление для населения, тарифы для промышленности, а также механизмы регулирования стоимости электрической энергии с учетом монопольного положения на рынке отдельных производителей.

По результатам совещания представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус на брифинге сообщил, что достигнута договоренность о трех шагах, необходимых для снижения цен на электроэнергию.

По его словам, Кабинет Министров должен утвердить постановление о возложении специальных обязанностей на компании “Укргидроэнерго” и “Энергоатом”.

“Мы ожидаем, что это постановление позволит снизить тариф „Укрэнерго“ более чем в три раза. Сейчас это 32 копейки за киловатт-час, а ожидается 8-9 копеек”, — сказал Андрей Герус.

Он напомнил о тарифа на электроэнергию, который установила компания “Укрэнерго”, продолжались дискуссии из-за того, что он включал оплату “зеленого тарифа”.

“Этот тариф значительно вырос, и он оспаривался в судах. Поэтому когда будет новое постановление ВСО (возложение специальных обязанностей) и новый тариф „Укрэнерго“, это может дать снижение тарифа для конечных потребителей на около 11%, а также устранит мотивацию оспаривать этот тариф в суде”, — подчеркнул представитель Президента в Кабмине.

Еще одним фактором, который будет способствовать удешевлению электроэнергии, должно стать изменение price caps (предельного ограничения цены электроэнергии) на внутрисуточном рынке.

“Есть смысл немного повысить ночную цену с точки зрения ценового ограничения — возможно, около 10%. А дневную цену — снизить, поскольку она значительно выше, чем во всех странах Европы. Дневной price cap можно уменьшить на 20%. Таким образом, это может дать дополнительное снижение конечного тарифа для потребителя еще на 9%”, — сказал Андрей Герус.

“Если эти три меры осуществить, можем получить около 20% уменьшение тарифа для всех потребителей — крупных, средних и малого бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, детских садов и школ”, — отметил он.

Представитель Президента в Кабмине также констатировал неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону — количество угля на складах на 40% меньше прошлогодних запасов.

“Мы имели сложную дискуссию с компаниями тепловой генерации, в частности с большими, и говорили, что нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа ради получения высоких тарифов. Мы хотели бы, чтобы это не повторялось и компании держали достаточные объемы угля на складах”, — отметил Андрей Герус.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минэнергоугля и НКРЕКП заняться снижением цены на электроэнергию для промышленности.