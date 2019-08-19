Герус: напрацьовано механізми щодо зменшення тарифів на електроенергію для непобутових споживачів майже на 20%

ukru
04:30 • 28602 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 109872 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 148750 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 138096 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 205864 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154849 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 183156 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 170968 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130609 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173538 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
62 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 29978 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 57844 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 41391 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 52339 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 33740 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 136363 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 205855 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 183147 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 170962 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 139384 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 109865 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 101781 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 72124 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125308 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115996 перегляди
Актуальне
Герус: напрацьовано механізми щодо зменшення тарифів на електроенергію для непобутових споживачів майже на 20%

Герус: напрацьовано механізми щодо зменшення тарифів на електроенергію для непобутових споживачів майже на 20%

Київ • УНН

 • 12346 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Кабінету Міністрів і профільних відомств щодо ситуації на ринку електроенергії. Про це повідомляється на сайті президента України, передає УНН.

На початку зустрічі Глава держави нагадав, що з першого липня в Україні почала діяти нова модель ринку електричної енергії, внаслідок чого зросли тарифи для непобутових споживачів.

“Закінчити сьогоднішню нараду маємо формулюванням конкретних рішень — як знизити ціни на електроенергію щонайменше на 15-20%”, — наголосив Президент.

Повідомляється, що під час зустрічі, зокрема, обговорювали вплив подорожчання електроенергії на ціни на водопостачання та опалення для населення, тарифи для промисловості, а також механізми регулювання вартості електричної енергії з урахуванням монопольного становища на ринку окремих виробників.

За результатами наради представник Президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус на брифінгу повідомив, що досягнуто домовленостей щодо трьох кроків, необхідних для зниження цін на електроенергію.

За його словами, Кабінет Міністрів має затвердити постанову про покладення спеціальних обов’язків на компанії “Укргідроенерго” та “Енергоатом”.

“Ми очікуємо, що ця постанова дасть можливість знизити тариф „Укренерго“ більш ніж утричі. Зараз це 32 копійки за кіловат-годину, а очікується 8-9 копійок”, — сказав Андрій Герус.

Він нагадав: щодо тарифу на електроенергію, який встановила компанія “Укренерго”, тривали дискусії через те, що він включав оплату “зеленого тарифу”.

“Цей тариф значно зріс, і він оскаржувався в судах. Тому коли буде нова постанова ПСО (покладення спеціальних обов’язків) і новий тариф „Укренерго“, це може дати зниження тарифу для кінцевих споживачів на близько 11%, а також усуне мотивацію оскаржувати цей тариф у суді”, — наголосив представник Президента у Кабміні.

Ще одним фактором, який сприятиме здешевленню електроенергії, має стати зміна price caps (граничного обмеження ціни електроенергії) на внутрішньодобовому ринку.

“Є сенс трохи підвищити нічну ціну з точки зору цінового обмеження — можливо, близько 10%. А денну ціну — знизити, оскільки вона значно вища, ніж в усіх країнах Європи. Денний price cap можна зменшити на 20%. Таким чином, це може дати додаткове зниження кінцевого тарифу для споживача ще на 9%”, — сказав Андрій Герус.

“Якщо ці три заходи здійснити, можемо отримати близько 20% зменшення тарифу для всіх споживачів — великих, середніх та малого бізнесу, для бюджетних установ і організацій, дитсадків і шкіл”, — зазначив він.

Представник Президента у Кабміні також констатував незадовільну підготовку до опалювального сезону — кількість вугілля на складах на 40% менша від торішніх запасів.

“Ми мали складну дискусію з компаніями теплової генерації, зокрема з великими, і наголошували, що не можна використовувати запаси вугілля на складах як спосіб шантажу заради отримання високих тарифів. Ми хотіли б, щоб це не повторювалося і компанії тримали достатні обсяги вугілля на складах”, — зауважив Андрій Герус.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міненерговугіллю та НКРЕКП зайнятися зниженням ціни на електроенергію для промисловості.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,316.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,987.56