Герои Небесной Сотни отдали свои жизни за лучшую судьбу для нас - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Герои Небесной Сотни отдали свои жизни за лучшую судьбу для нас, навсегда став ориентиром для будущих поколений свободных украинцев. Об этом в сети Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Герои Небесной Сотни - настоящие ангелы-хранители Украины. Они отдали самое главное, что у них было - свои жизни - за лучшую долю для нас, навсегда став ориентиром для будущих поколений свободных украинцев. Герои не умирают...", - написал глава государства.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон по обеспечению строительства мемориально-музейного комплекса Героев Небесной сотни.