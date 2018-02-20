Герои Небесной Сотни отдали свои жизни за лучшую судьбу для нас - Порошенко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65435 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80152 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82872 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108066 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100626 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104685 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111649 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117100 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122826 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134354 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Герои Небесной Сотни отдали свои жизни за лучшую судьбу для нас - Порошенко

Герои Небесной Сотни отдали свои жизни за лучшую судьбу для нас - Порошенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Герои Небесной Сотни отдали свои жизни за лучшую судьбу для нас, навсегда став ориентиром для будущих поколений свободных украинцев. Об этом в сети Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Герои Небесной Сотни - настоящие ангелы-хранители Украины. Они отдали самое главное, что у них было - свои жизни - за лучшую долю для нас, навсегда став ориентиром для будущих поколений свободных украинцев. Герои не умирают...", - написал глава государства.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон по обеспечению строительства мемориально-музейного комплекса Героев Небесной сотни.

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