Герої Небесної Сотні віддали свої життя за кращу долю для нас - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Герої Небесної Сотні віддали свої життя за кращу долю для нас, назавжди ставши орієнтиром для майбутніх поколінь вільних українців. Про це в мережі Facebook написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Герої Небесної Сотні — справжні янголи-охоронці України. Вони віддали найголовніше, що у них було — свої життя — за кращу долю для нас, назавжди ставши орієнтиром для майбутніх поколінь вільних українців. Герої не вмирають...”, — написав голова держави.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення будівництва меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної сотні.