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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия предоставит Украине дополнительные 200 млн евро гуманитарной помощи

Германия предоставит Украине дополнительные 200 млн евро гуманитарной помощи

Киев  •  УНН

17:28 • 3302 просмотра

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Глава МИД Германии Анналена Бербок анонсировала дополнительную гуманитарную помощь Украине в размере 200 млн евро. Средства направят на обеспечение отопления и генераторы для прохождения зимнего периода.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о предоставлении Украине дополнительной поддержки в размере 200 млн евро для прохождения зимнего периода, передает УНН.

Мы увеличиваем нашу чрезвычайную гуманитарную поддержку на дополнительные 200 млн евро для экстренной зимней поддержки. Таким образом, дома, в которых нет тепла, смогут обеспечить себя теплом. Также будут предоставлены генераторы для обеспечения теплом зимой 

- заявила Бербок во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Напомним,

Украина подписала соглашения со Всемирным банком на 600 млн долларов в рамках программы RISE для поддержки бизнеса. Проект рассчитан до 2027 года с общим бюджетом более 1 млрд долларов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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