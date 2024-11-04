Германия предоставит Украине дополнительные 200 млн евро гуманитарной помощи

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о предоставлении Украине дополнительной поддержки в размере 200 млн евро для прохождения зимнего периода, передает УНН.

Мы увеличиваем нашу чрезвычайную гуманитарную поддержку на дополнительные 200 млн евро для экстренной зимней поддержки. Таким образом, дома, в которых нет тепла, смогут обеспечить себя теплом. Также будут предоставлены генераторы для обеспечения теплом зимой - заявила Бербок во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Напомним,

Украина подписала соглашения со Всемирным банком на 600 млн долларов в рамках программы RISE для поддержки бизнеса. Проект рассчитан до 2027 года с общим бюджетом более 1 млрд долларов.