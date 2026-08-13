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Германия усиливает разведку из-за угрозы со стороны России и предоставляет шпионам новые полномочия

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Правительство Германии одобрило реформу, позволяющую BND проводить наступательные кибероперации и диверсии. Это ответ на ежедневные гибридные атаки, в частности шпионаж, со стороны иностранных государств.

Германия усиливает разведку из-за угрозы со стороны России и предоставляет шпионам новые полномочия

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца одобрило реформу внешней разведки, которая расширяет полномочия Федеральной разведывательной службы BND на фоне роста угроз со стороны России. Об этом пишет POLITICO, сообщает УНН.

Подробности

Согласно предложенным изменениям, сотрудники BND смогут проводить наступательные кибероперации, осуществлять отдельные акты саботажа и проводить более агрессивные разведывательные операции. Ранее деятельность службы в значительной степени была ограничена сбором информации из-за правовых ограничений, введённых после Второй мировой войны.

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Министр внутренних дел Александер Добриндт заявил, что Германия ежедневно сталкивается со шпионажем, саботажем, кибератаками и тайными операциями иностранных государств.

Мы ежедневно становимся мишенями шпионажа, саботажа, кибератак и тайных действий иностранных государств, направленных на дестабилизацию Германии, нанесение ущерба нашей стране и осуществление политических и социальных изменений в нашей стране

— сказал Добриндт.

BND сможет активнее противодействовать гибридным атакам

Реформа предусматривает возможность для BND реагировать на гибридные угрозы, в частности выявлять причастных к атакам, уничтожать их имущество или саботировать подготовленные взрывные устройства. Также служба сможет предоставлять противникам ложные разведывательные данные в ответ на определённые атаки.

Мы расширяем технические возможности разведывательных служб и предоставляем им активные оперативные полномочия. Речь идёт не только о том, чтобы службы могли лучше видеть и слышать в будущем и быстрее анализировать информацию. Прежде всего, речь идёт о возможности принимать активные меры против наших нападающих и противников

— заявил Добриндт.

Правительство также планирует ослабить отдельные ограничения в отношении обработки данных BND. Это позволит шире использовать искусственный интеллект и технологии распознавания лиц, а также дольше хранить полученную информацию.

По данным POLITICO, реформа должна уменьшить зависимость Германии от разведывательных данных союзников, прежде всего США. Глава ведомства федерального канцлера Нина Воркен заявила, что страна «слишком сильно» полагалась на поддержку иностранных спецслужб.

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Степан Гафтко

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