Германия усиливает разведку из-за угрозы со стороны России и предоставляет шпионам новые полномочия

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца одобрило реформу внешней разведки, которая расширяет полномочия Федеральной разведывательной службы BND на фоне роста угроз со стороны России. Об этом пишет POLITICO, сообщает УНН.

Согласно предложенным изменениям, сотрудники BND смогут проводить наступательные кибероперации, осуществлять отдельные акты саботажа и проводить более агрессивные разведывательные операции. Ранее деятельность службы в значительной степени была ограничена сбором информации из-за правовых ограничений, введённых после Второй мировой войны.

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Министр внутренних дел Александер Добриндт заявил, что Германия ежедневно сталкивается со шпионажем, саботажем, кибератаками и тайными операциями иностранных государств.

Мы ежедневно становимся мишенями шпионажа, саботажа, кибератак и тайных действий иностранных государств, направленных на дестабилизацию Германии, нанесение ущерба нашей стране и осуществление политических и социальных изменений в нашей стране

Реформа предусматривает возможность для BND реагировать на гибридные угрозы, в частности выявлять причастных к атакам, уничтожать их имущество или саботировать подготовленные взрывные устройства. Также служба сможет предоставлять противникам ложные разведывательные данные в ответ на определённые атаки.

Мы расширяем технические возможности разведывательных служб и предоставляем им активные оперативные полномочия. Речь идёт не только о том, чтобы службы могли лучше видеть и слышать в будущем и быстрее анализировать информацию. Прежде всего, речь идёт о возможности принимать активные меры против наших нападающих и противников