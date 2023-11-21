Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Германия анонсировала новый пакет военной помощи 1,3 миллиарда евро. Об этом заявил Министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Киев. Его слова цитирует пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

Мы продолжим поддерживать Украину в сфере противовоздушной обороны. И поэтому я с удовольствием объявляю о новом пакете помощи, который включает в частности еще четыре системы IRIS-T. - сказал Министр обороны Германии.

Детали

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что в новый пакет военной помощи для Украины вошли 155мм артиллерийские снаряды и другое вооружение.

В частности, акцент был сделан на противовоздушной защите, что является по мнению Писториуса, чрезвычайно важным, ключевым элементом для успешной обороны Украины.

Это поможет вам в вашей борьбе против российской агрессии. Мы поддерживаем Украину стабильно и надежно. - отметил Борис Писториус.

Рустем Умеров поблагодарил коллегу за визит в Украину в важный день - День достоинства и свободы.

Министры вместе посетили один из военных учебных центров, увидели, как реформируется процесс обучения.

Также Рустем Умеров и Борис Писториус побывали в пункте управления ПВО, на вооружении которого находится один из переданных Германией ЗРК Patriot.

"Эффективное применение этого оружия позволяет нашей экономике работать, в том числе предприятиям ВПК", - сказал Рустем Умеров.

Напомним

На минувшей неделе подготовила для Украины еще и новую партию строительного оборудования. В рамках этой инициативы Германия передаст Украине транспортеры, мини-экскаваторы, бетономешалки и т.д.