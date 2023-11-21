Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Киев • УНН
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда евро. Министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Киев поблагодарил украинского министра Рустема Умерова за эффективность немецкого оружия
Германия анонсировала новый пакет военной помощи 1,3 миллиарда евро. Об этом заявил Министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Киев. Его слова цитирует пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
Мы продолжим поддерживать Украину в сфере противовоздушной обороны. И поэтому я с удовольствием объявляю о новом пакете помощи, который включает в частности еще четыре системы IRIS-T.
Детали
Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что в новый пакет военной помощи для Украины вошли 155мм артиллерийские снаряды и другое вооружение.
В частности, акцент был сделан на противовоздушной защите, что является по мнению Писториуса, чрезвычайно важным, ключевым элементом для успешной обороны Украины.
Это поможет вам в вашей борьбе против российской агрессии. Мы поддерживаем Украину стабильно и надежно.
Рустем Умеров поблагодарил коллегу за визит в Украину в важный день - День достоинства и свободы.
Министры вместе посетили один из военных учебных центров, увидели, как реформируется процесс обучения.
Также Рустем Умеров и Борис Писториус побывали в пункте управления ПВО, на вооружении которого находится один из переданных Германией ЗРК Patriot.
"Эффективное применение этого оружия позволяет нашей экономике работать, в том числе предприятиям ВПК", - сказал Рустем Умеров.
Напомним
На минувшей неделе подготовила для Украины еще и новую партию строительного оборудования. В рамках этой инициативы Германия передаст Украине транспортеры, мини-экскаваторы, бетономешалки и т.д.
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда евро. Министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Киев поблагодарил украинского министра Рустема Умерова за эффективность немецкого оружия
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