Германия и Италия экстрадировали в Украину экс-депутата и чиновника, подозреваемых в многомиллионных экономических преступлениях - Генпрокурор
Киев • УНН
Германия и Италия экстрадировали в Украину двух лиц, подозреваемых в многомиллионных экономических преступлениях. Среди них бывший народный депутат VIII созыва, которого обвиняют в легализации почти 20 млн грн.
Германия и Италия на этой неделе по запросам Офиса Генпрокурора передали Украине двух лиц, которые годами пытались избежать ответственности за многомиллионные экономические преступления. Среди них - бывший народный депутат Украины VIII созыва. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
От украинского правосудия не скрыться за границей. Только на этой неделе по запросам Офиса Генерального прокурора Германия и Италия передали Украине двух лиц, которые годами пытались избежать ответственности за многомиллионные экономические преступления
Детали
По словам Генпрокурора, из Германии экстрадирован бывший народный депутат Украины VIII созыва. Он обвиняется в пособничестве в манипулировании на фондовом рынке и легализации почти 20 млн грн.
По данным следствия, еще в 2017 году при его участии через брокерские компании было проведено 71 циклическую операцию с облигациями внутреннего государственного займа. Эти сделки имели заранее определенный результат и создавали лишь видимость законного инвестиционного дохода. Таким образом было легализовано 19,8 млн грн, полученных преступным путем. Обвинительный акт уже находится на рассмотрении суда
И хотя Генпрокурор не уточнил имени нардепа, УНН стало известно, что речь идет о Руслане Демчаке.
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Из Италии экстрадирован бывший руководитель финансового департамента предприятия.
Для нас это принципиальный результат, ведь с 2022 года это лишь третья экстрадиция, согласованная итальянской стороной. За каждой такой передачей стоит длительная юридическая работа, профессиональные переговоры и эффективное взаимодействие с компетентными органами Италии. Следствие подозревает должностное лицо в растрате средств предприятия и его акционера, а также в использовании поддельных документов для получения кредита в иностранном банке. Общая сумма причиненного ущерба составляет почти 944 тысячи долларов США
По его словам, сегодня оба уже в Украине. Один предстанет перед судом, в отношении другого продолжается досудебное расследование.
Это не случайность и не единичный успех. Это результат системной работы Офиса Генерального прокурора, украинских правоохранителей и наших международных партнеров. Международный розыск, правовая помощь и экстрадиция — это действенные механизмы, когда они подкреплены профессиональной работой, настойчивостью и доверием между государствами. Мы последовательно возвращаем в Украину тех, кто считает, что граница может стать защитой от ответственности. Хочу, чтобы это услышал каждый, кто после совершения преступления рассчитывает переждать за пределами Украины: местонахождение не отменяет действия закона. Вас найдут, вернут и вы будете отвечать перед украинским судом. Благодарю компетентные органы Германии и Италии за профессиональное сотрудничество и доверие