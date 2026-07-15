Германия и Италия экстрадировали в Украину экс-депутата и чиновника, подозреваемых в многомиллионных экономических преступлениях - Генпрокурор

Германия и Италия на этой неделе по запросам Офиса Генпрокурора передали Украине двух лиц, которые годами пытались избежать ответственности за многомиллионные экономические преступления. Среди них - бывший народный депутат Украины VIII созыва. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

От украинского правосудия не скрыться за границей. Только на этой неделе по запросам Офиса Генерального прокурора Германия и Италия передали Украине двух лиц, которые годами пытались избежать ответственности за многомиллионные экономические преступления - сообщил Кравченко.

Детали

По словам Генпрокурора, из Германии экстрадирован бывший народный депутат Украины VIII созыва. Он обвиняется в пособничестве в манипулировании на фондовом рынке и легализации почти 20 млн грн.

По данным следствия, еще в 2017 году при его участии через брокерские компании было проведено 71 циклическую операцию с облигациями внутреннего государственного займа. Эти сделки имели заранее определенный результат и создавали лишь видимость законного инвестиционного дохода. Таким образом было легализовано 19,8 млн грн, полученных преступным путем. Обвинительный акт уже находится на рассмотрении суда - добавил Кравченко.

И хотя Генпрокурор не уточнил имени нардепа, УНН стало известно, что речь идет о Руслане Демчаке.

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Из Италии экстрадирован бывший руководитель финансового департамента предприятия.

Для нас это принципиальный результат, ведь с 2022 года это лишь третья экстрадиция, согласованная итальянской стороной. За каждой такой передачей стоит длительная юридическая работа, профессиональные переговоры и эффективное взаимодействие с компетентными органами Италии. Следствие подозревает должностное лицо в растрате средств предприятия и его акционера, а также в использовании поддельных документов для получения кредита в иностранном банке. Общая сумма причиненного ущерба составляет почти 944 тысячи долларов США - добавил Кравченко.

По его словам, сегодня оба уже в Украине. Один предстанет перед судом, в отношении другого продолжается досудебное расследование.