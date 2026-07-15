Германия и Италия экстрадировали в Украину экс-депутата и чиновника, подозреваемых в многомиллионных экономических преступлениях - Генпрокурор

$44.880.2151.200.14
ukenru
15:55 • 10867 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA
Эксклюзив
13:53 • 21022 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
15 июля, 12:29 • 17403 просмотра
Решение по новому министру обороны станет известно вечером, главу МОН Лисового планируют заменить - нардеп
15 июля, 12:13 • 15509 просмотра
путин приказал перевести морские ядерные силы рф в полную боеготовность - патрушев
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 20352 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 08:57 • 29678 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
15 июля, 08:53 • 29084 просмотра
ЕС согласился предоставить временную защиту украинцам еще на год, но с уточнением о военнообязанных
15 июля, 08:39 • 23343 просмотра
Командир Сил беспилотных систем "Мадьяр" показал видео операции "МоЛоЧКа"Video
15 июля, 07:59 • 21924 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев на саммит Украина - Юго-Восточная Европа
Эксклюзив
15 июля, 07:34 • 35867 просмотра
Натальная карта Сергея Корецкого: какие черты потенциального премьер-министра раскрывает астрологический анализ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
47%
749мм
Популярные новости
День Украинской Государственности 15 июля: история, значение и традиции праздника15 июля, 09:22 • 26570 просмотра
НБУ после замечаний изменит надпись номинала на банкноте 2000 гривен со СтусомPhoto15 июля, 10:58 • 10005 просмотра
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 15065 просмотра
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto15 июля, 12:14 • 18650 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15:04 • 10171 просмотра
публикации
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15:55 • 10867 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15:04 • 10291 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
Эксклюзив
13:53 • 21022 просмотра
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto15 июля, 12:14 • 18758 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 20352 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Игорь Клименко
Денис Штилерман
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Иран
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 15155 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 116148 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 153266 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 149643 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 132790 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Bayraktar TB2
NLAW
Крылатая ракета Storm Shadow
Saab JAS 39 Gripen

Германия и Италия экстрадировали в Украину экс-депутата и чиновника, подозреваемых в многомиллионных экономических преступлениях - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 3292 просмотра

Германия и Италия экстрадировали в Украину двух лиц, подозреваемых в многомиллионных экономических преступлениях. Среди них бывший народный депутат VIII созыва, которого обвиняют в легализации почти 20 млн грн.

Германия и Италия экстрадировали в Украину экс-депутата и чиновника, подозреваемых в многомиллионных экономических преступлениях - Генпрокурор

Германия и Италия на этой неделе по запросам Офиса Генпрокурора передали Украине двух лиц, которые годами пытались избежать ответственности за многомиллионные экономические преступления. Среди них - бывший народный депутат Украины VIII созыва. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

От украинского правосудия не скрыться за границей. Только на этой неделе по запросам Офиса Генерального прокурора Германия и Италия передали Украине двух лиц, которые годами пытались избежать ответственности за многомиллионные экономические преступления 

- сообщил Кравченко.

Детали

По словам Генпрокурора, из Германии экстрадирован бывший народный депутат Украины VIII созыва. Он обвиняется в пособничестве в манипулировании на фондовом рынке и легализации почти 20 млн грн.

По данным следствия, еще в 2017 году при его участии через брокерские компании было проведено 71 циклическую операцию с облигациями внутреннего государственного займа. Эти сделки имели заранее определенный результат и создавали лишь видимость законного инвестиционного дохода. Таким образом было легализовано 19,8 млн грн, полученных преступным путем. Обвинительный акт уже находится на рассмотрении суда 

- добавил Кравченко.

И хотя Генпрокурор не уточнил имени нардепа, УНН стало известно, что речь идет о Руслане Демчаке.

НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Демчака17.04.24, 17:06 • 15577 просмотров

Из Италии экстрадирован бывший руководитель финансового департамента предприятия.

Для нас это принципиальный результат, ведь с 2022 года это лишь третья экстрадиция, согласованная итальянской стороной. За каждой такой передачей стоит длительная юридическая работа, профессиональные переговоры и эффективное взаимодействие с компетентными органами Италии. Следствие подозревает должностное лицо в растрате средств предприятия и его акционера, а также в использовании поддельных документов для получения кредита в иностранном банке. Общая сумма причиненного ущерба составляет почти 944 тысячи долларов США 

- добавил Кравченко.

По его словам, сегодня оба уже в Украине. Один предстанет перед судом, в отношении другого продолжается досудебное расследование.

Это не случайность и не единичный успех. Это результат системной работы Офиса Генерального прокурора, украинских правоохранителей и наших международных партнеров. Международный розыск, правовая помощь и экстрадиция — это действенные механизмы, когда они подкреплены профессиональной работой, настойчивостью и доверием между государствами. Мы последовательно возвращаем в Украину тех, кто считает, что граница может стать защитой от ответственности. Хочу, чтобы это услышал каждый, кто после совершения преступления рассчитывает переждать за пределами Украины: местонахождение не отменяет действия закона. Вас найдут, вернут и вы будете отвечать перед украинским судом. Благодарю компетентные органы Германии и Италии за профессиональное сотрудничество и доверие 

- резюмировал Кравченко.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Руслан Кравченко
Италия
Германия
Украина