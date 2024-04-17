НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Демчака

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата Руслана Демчака, которого подозревают в служебном злоупотреблении, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве № 52024000000000164 от 8 апреля 2024, а именно Демчака Руслана Евгеньевича по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (служебное злоупотребление, повлекшее тяжкие последствия - ред.) - говорится в сообщении.

Справочно

С ноября 2014 года по август 2019 года Демчак был заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Входил во фракцию "Блок Петра Порошенко". Является членом партии "Европейская солидарность".

В августе прошлого года прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении Демчаку созыва за пособничество в манипуляциях на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем.

Напомним

Бывший заместитель министра обороны, руководитель Департамента госзакупок МОУ, а также начальник Центрального управления контроля качества, которые закупили некачественную амуницию для военных, предстанут перед судом.