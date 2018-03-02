Геращенко призвала СМИ спрашивать об обмене украинских пленников на российских пресс-конференциях

"Я хочу обратиться ко всем украинским медиа, которые имеют своих корреспондентов (в РФ - ред.) - пожалуйста, на пресс-конференциях всем российским чиновникам нужно ставить один вопрос. В Украине в тюрьмах задержаны, или отбывают наказание около 20 россиян, сосланных сюда российскими властями воевать против Украины. Они инфицированы, имеют российское гражданство, а украинская сторона готова их передать РФ за освобождение украинских пленников. (Поэтому спрашивайте - ред.) Российские власти, не собираетесь забрать россиян, которых отправили убивать украинцев, для освобождения украинцев", - заявила Геращенко.

Напомним, сегодня Украине в результате обмена в формате "2 на 2" вернули двух пограничников, которых в октябре прошлого года задержали на границе с РФ.

Кроме того, сегодня экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конферецию в Москве.