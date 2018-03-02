Геращенко призвала СМИ спрашивать об обмене украинских пленников на российских пресс-конференциях
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Украинские журналисты должны постоянно поднимать вопрос обмена российских граждан, задержанных на Востоке Украины, на украинских пленников. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Я хочу обратиться ко всем украинским медиа, которые имеют своих корреспондентов (в РФ - ред.) - пожалуйста, на пресс-конференциях всем российским чиновникам нужно ставить один вопрос. В Украине в тюрьмах задержаны, или отбывают наказание около 20 россиян, сосланных сюда российскими властями воевать против Украины. Они инфицированы, имеют российское гражданство, а украинская сторона готова их передать РФ за освобождение украинских пленников. (Поэтому спрашивайте - ред.) Российские власти, не собираетесь забрать россиян, которых отправили убивать украинцев, для освобождения украинцев", - заявила Геращенко.
Напомним, сегодня Украине в результате обмена в формате "2 на 2" вернули двух пограничников, которых в октябре прошлого года задержали на границе с РФ.
Кроме того, сегодня экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конферецию в Москве.