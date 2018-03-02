Геращенко закликала ЗМІ питати про обмін українських бранців на російських прес-конференціях
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Українські журналісти мають постійно піднімати питання обміну російських громадян, які затримані на Сході України, на українських бранців. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
“Я хочу звернутися до всіх українських медіа, які мають своїх кореспондентів (у РФ — ред.) — будь ласка, на прес-конференціях всіх російських можновладців потрібно ставити одне запитання. В Україні в тюрмах затримані, або відбувають покарання близько 20 росіян, засланих сюди російською владою воювати проти України. Вони інфіковані, мають російське громадянство, а українська сторона готова їх передати РФ за звільнення українських бранців. (Тому питайте — ред.) російська влада, чи не збираєтесь забрати росіян, яких відправили вбивати українців, задля звільнення українців”, — заявила Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні Україні у результаті обміну у форматі "2 на 2" повернули двох прикордонників, яких у жовтні минулого року затримали на кордоні з РФ.
Крім того сьогодні екс-президент України Віктор Янукович дав прес-конферецію в Москві.