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Геращенко рассказал, какие проблемы есть в украинской полиции

Киев • УНН

 • 36202 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В украинской полиции есть проблема с текучестью кадров и низкими зарплатами. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Геращенко рассказал, какие проблемы есть в украинской полиции

"У нас есть проблема с текучестью кадров. У нас проблема с тем, чтобы я хотел бы, чтобы каждый полицейский до участкового, имел высшее юридическое образование и получал достойную заработную плату. Но у нас вся заработная плата для патрульного, который должен выходить 5 дней в неделю на линию - около 12,5 тыс. грн", - сказал Антон Геращенко.

По его словам, в Киеве зарплата работников маршрутных такси, такси и развозчиков хлеба выше, и им не нужно рисковать своей жизнью и здоровьем.

"Поэтому, путь решения проблемы - это обращение внимания и центральной власти, органов местного самоуправления на проблему безопасности", - добавил Антон Геращенко.

Напомним, в Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%.

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