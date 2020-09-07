Геращенко розповів, які проблеми є в українській поліції

"У нас є проблема з плинністю кадрів. У нас проблема є з тим, щоб я хотів би, щоб кожен поліцейський аж до дільничного, мав вищу юридичну освіту і отримував гідну заробітну плату. Але у нас вся заробітна плата для патрульного, який повинен виходити 5 днів в тиждень на лінію - близько 12,5 тис. грн", - сказав Антон Геращенко.

За його словами, в Києві зарплата працівників маршрутних таксі, таксі і розвізників хліба вище, та їм не потрібно ризикувати своїм життям і здоров'ям.

"Тому, шлях вирішення проблеми - це звернення уваги і центральної влади, органів місцевого самоврядування на проблему безпеки", - додав Антон Геращенко.

Нагадаємо, в Україні планують знизити смертність на дорогах мінімум на 30%.