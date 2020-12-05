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Геращенко рассказал, как не купить фальсифицированные лекарства в интернете

Геращенко рассказал, как не купить фальсифицированные лекарства в интернете

Киев  •  УНН

 • 15107 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Перед покупкой лекарств украинцы должны проверить предложенный препарат в Государственном реестре лекарственных средств Украины, чтобы не оказаться в ловушке мошенников. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует УНН.

“Что касается ситуации в целом с лечебными препаратами, в Украине, в системе Министерства здравоохранения есть Государственный реестр лекарственных средств Украины... Что это за реестр? Надо сделать так, чтобы в каждой аптеке висела справка: „Уважаемые граждане, заходите на сайт Министерства здравоохранения“”, — отметил Геращенко

По словам чиновника, в этом реестре указаны все законные лекарственные средства.

“И тогда, если вы увидели, что в интернете кто-то продает какой-нибудь препарат, то, пожалуйста, зайдите в этот реестр, напишите название [препарата] и номер регистрации, если он существует. Если Вам мошенники пытаются предложить какой-то препарат через интернет, то попросите регистрационный номер и зайдите на сайт. Хотя, лучше даже делать так: не покупайте никаких лекарств в интернете. Покупайте их только в аптечных сетях. Или — сейчас принят новый закон о том, что можно покупать через почтовых операторов. Когда оператор — „Укрпочта“, „Новая почта“ и другие — они несут ответственность за то, что они будут продавать только те медикаменты, которые являются зарегистрированными в государстве”, — отметил заместитель министра МВД.

Напомним, в октябре в Киеве разоблачили организованную группу сбытчиков фальсифицированного лекарственных средства. Обыски также провели в Харькове, в ходе которых изъяли более 500 емкостей с соматином, фальсификатом и фуфламицином.

Ранее в Киеве и Харькове разоблачили продавцов фальсификата лекарств с годовым оборотом “товара” на более 15 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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