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Геращенко розповів, як не купити фальсифіковані ліки в інтернеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Перед купівлею ліків українці повинні перевірити запропонований препарат в Державному реєстрі лікарських засобів України, аби не опинитися в пастці шахраїв. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує УНН.

“Стосовно ситуації в цілому з лікувальними препаратами, в Україні, в системі Міністерства охорони здоров’я є Державний реєстр лікарських засобів України... Що це за реєстр? Треба зробити так, щоб у кожній аптеці висіла довідка: „Шановні громадяни, заходьте на сайт Міністерства охорони здоров’я“”, — зазначив Геращенко

За словами посадовця, у цьому реєстрі вказано всі законні лікарські засоби.

“І тоді, якщо ви побачили, що в інтернеті хтось продає який-небудь препарат, то, будь ласка, зайдіть в цей реєстр, напишіть назву [препарату] та номер реєстрації, якщо він існує. Якщо Вам шахраї намагаються запропонувати якийсь препарат через інтернет, то попросіть реєстраційний номер і зайдіть на сайт. Хоча, краще навіть робити не так: не купуйте ніяких ліків в інтернеті. Купуйте їх лише в аптечних мережах. Або — зараз прийнятий новий закон про те, що можна купувати через поштових операторів. Коли оператор — „Укрпошта“, „Нова пошта“ та інші — несуть відповідальність за те, що вони будуть продавати тільки ті медикаменти, які є зареєстрованими в державі”, — наголосив заступник міністра МВС.

Нагадаємо, у жовтні в Києві викрили організовану групу збувачів фальсифікованого лікарських засобу. Обшуки також провели у Харкові, в ході яких вилучили понад 500 ємкостей із соматином, фальсифікатом та фуфламіцином.

Раніше у Києві та Харкові викрили продавців фальсифікату ліків з річним обігом “товару” на понад 15 млн грн.

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