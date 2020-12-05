Геращенко розповів, як не купити фальсифіковані ліки в інтернеті

“Стосовно ситуації в цілому з лікувальними препаратами, в Україні, в системі Міністерства охорони здоров’я є Державний реєстр лікарських засобів України... Що це за реєстр? Треба зробити так, щоб у кожній аптеці висіла довідка: „Шановні громадяни, заходьте на сайт Міністерства охорони здоров’я“”, — зазначив Геращенко

За словами посадовця, у цьому реєстрі вказано всі законні лікарські засоби.

“І тоді, якщо ви побачили, що в інтернеті хтось продає який-небудь препарат, то, будь ласка, зайдіть в цей реєстр, напишіть назву [препарату] та номер реєстрації, якщо він існує. Якщо Вам шахраї намагаються запропонувати якийсь препарат через інтернет, то попросіть реєстраційний номер і зайдіть на сайт. Хоча, краще навіть робити не так: не купуйте ніяких ліків в інтернеті. Купуйте їх лише в аптечних мережах. Або — зараз прийнятий новий закон про те, що можна купувати через поштових операторів. Коли оператор — „Укрпошта“, „Нова пошта“ та інші — несуть відповідальність за те, що вони будуть продавати тільки ті медикаменти, які є зареєстрованими в державі”, — наголосив заступник міністра МВС.

Нагадаємо, у жовтні в Києві викрили організовану групу збувачів фальсифікованого лікарських засобу. Обшуки також провели у Харкові, в ході яких вилучили понад 500 ємкостей із соматином, фальсифікатом та фуфламіцином.

Раніше у Києві та Харкові викрили продавців фальсифікату ліків з річним обігом “товару” на понад 15 млн грн.